اليوم.. نظر استئناف محاميي كريم الهواري على حبسهما 3 سنوات

تنظر محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، جلسة استئناف اثنين من محاميي كريم الهوارى نجل رجل الأعمال، على حكم حبسهما 3 سنوات؛ لانتحالهما صفة قضائية ومحاولة الاستيلاء على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم الشيخ زايد.



كانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت بحبس اثنين من محامي كريم الهواري لمدة 3 سنوات، لانتحالهما صفة قضائية لمحاولة الاستيلاء على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم الشيخ زايد الذي راح ضحيته 4 طلاب.



كما قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات، وكفالة 200 ألف جنيه لمتهمين اثنين آخرين هاربين في القضية.

كانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.