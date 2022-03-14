تدمير 600 مبنى وسقوط ضحايا في قصف روسي عنيف على خاركيف الأوكرانية

قال إيجور تيريكوف، عمدة مدينة خاركيف الأوكرانية، اليوم الإثنين، إن المدينة تتعرض لهجوم مستمر من قبل القوات الروسية، حسب ما نقلته رويترز.

وقال تيريكوف في تصريحات للتلفزيون الوطني، إن “القوات الروسية أطلقت النار على مناطق وسط خاركيف مما تسبب في سقوط عدد غير محدد من الضحايا”.

كما كشف تيريكوف، عن تدمير ما لا يقل عن 600 مبنى سكني في خاركيف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال “الضربات تأتي من كل مكان، من السماء، من القصف المدفعي. … كل يوم. الضربات الجوية هي كل يوم وكل ساعة تقصف المباني السكنية”.

واضاف عمدة مدينة خاركيف الأوكرانية أن الضحايا في كل مكان.