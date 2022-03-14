شعبة الخضروات والفاكهة: تخزين السلع يرفع أسعارها.. ولا داعى للتهافت على المنتجات

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن الدولة تبذل مجهودا كبيرا، ولابد أن نكون بجانب المواطن، موضحا أن الأسعار الاسترشادية للسلع تخرج من خلال التداول اليومي الناتج عن العرض والطلب في السلع المعروضة.

ووجه حاتم النجيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، رسالة الى المواطنين قائلا: "الاسواق بها وفرة في البطاطس والثوم والبصل ولا داعى لتهافت المستهلك على تخزينها حتى لا ترتفع اسعارها"، لافتا إلى أن الاسعار فى اسواق التجزئة تزداد بهوامش ربح عن أسواق الجملة.

واستكمل: "فى تغيرات في أسعار الخضار بشكل يومي والإنتاج متعلق بالحالة الجوية، ولكن فى وفرة فى المعروض، وأسعار السلع الاستراتيجية تتغير بشكل يومي وفق حركة العرض والطالب، ونواجه ظاهرة الأسواق العشوائية".