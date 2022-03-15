عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

إعصار
إعصار

وقع حادث جنوني جنوب غرب ولاية فلوريدا الأمريكية، بعدما تحولت موجة صغيرة من المحيط إلى إعصار ضخم ضرب اليابسة ورواد الشاطئ.

 

أثناء استمتاع الناس بوقتهم في هدوء، تغير الطقس على شاطئ فلوريدا فجأة، مما دفع رواد الشاطئ إلى الهروب والنجاة بأرواحهم.

 

تحولت الموجة الصغيرة إلى إعصار مفاجئ، مما دفع مرتادي الشاطئ إلى التخبط باحثين عن ملجأ.

 

وأظهر مقطع فيديو للحادث الإعصار وهو يندفع مباشرة نحو اليابسة.

 

لم يترك الإعصار وراءه سوى أضرار طفيفة حيث لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو وفيات.

 

وقال شهود عيان بأن الإعصار تسبب في سقوط علب القمامة، وكشفت لقطات الفيديو أنه حتى مع هروب الناس إلى بر الأمان، فقد ضربهم الإعصار.

 

ويؤكد عالم الأرصاد الجوية «ديلان فيديريكو» أن مقطع فيديو يظهر ابتلاع بعض رواد الشواطئ في الإعصار الذي يستعر إلى الأمام ويأخذ معه ما يبدو أنه سلة مهملات.

فلوريدا الأمريكية إعصار الأرصاد إعصار ضخم الإعصار ولاية فلوريدا الأمريكية ولاية فلوريدا اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

القصة الكاملة لخناقة المدرسة الانترناشونال.. لا إصابات ولا اعتداءات على المعلمين.. وفتح تحقيق لمعاقبة المشاغبين

بشرى من الحكومة للمواطنين.. توفير اللحوم والأرز والبيض بأسعار ما قبل الأزمة

الأهلي بطل كأس مصر لكرة السلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري

الأرصاد تحذر: الأجواء شديدة البرودة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

هجوم إلكتروني.. تعطل جميع المواقع الحكومية في إسرائيل

موضوعات متعلقة

لسبب صادم.. عريس يترك عروسه في ليلة الزفاف

بريطانيا.. مخطط لإنشاء مدينة سكنية لاستيعاب آلاف النازحين الأوكرانيين

بطل خارق.. أمريكي يسافر إلى أوكرانيا ويعبر الحدود لإنقاذ ابنته

طفلة تحت القصف.. أوكرانية تضع مولودة رغم إصابتها في الحرب

نشرة المنوعات.. جمل يقتل رجلين.. أفعى تقفز فوق ظهر رجل

لحظة قفز أفعى سامة فوق ظهر رجل.. شاهد ما حدث له|فيديو

خلال حريق ضخم.. أب أمريكي يلقي بطفله من الطابق الثاني لسبب غريب

جمل هائج يقتل رجلين بعد هروبه من حديقة حيوانات بالولايات المتحدة .. صور

ترشيحاتنا

بريطانيا تتهم روسيا بوضع خطط لهجوم بيولوجي على أوكرانيا

شريف مدكور متأثرا بوفاة أنيسة حسونة: أول مرة أعيط وأنا قاعد في عزاء

الأهلي يدرس مخاطبة الكاف لتأجيل لقاء الهلال السوداني

إسعاد يونس وسليمان عيد وكريم عبدالعزيز يبدعون في تيك توك الغزالة رايقة

الاستخبارات البريطانية تكشف حقيقة استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

شاهد... أبطال "جزيرة غمام" من كواليس المسلسل

تشييع جثمان حارس مرمي ناشئي الأهلي.. والجيران: كان طموحا ومحبوبا (صور)

وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عدداً من المتميزين

فيديو

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

الرئيس أنقذني وهؤلاء الفنانين ساندوني.. فاطمة كشري تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

احذر تخزين البيض بهذه الطريقة .. تسمم ومغص

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ