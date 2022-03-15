شاهد.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم وتبتلع رواد شاطئ فلوريدا

وقع حادث جنوني جنوب غرب ولاية فلوريدا الأمريكية، بعدما تحولت موجة صغيرة من المحيط إلى إعصار ضخم ضرب اليابسة ورواد الشاطئ.

أثناء استمتاع الناس بوقتهم في هدوء، تغير الطقس على شاطئ فلوريدا فجأة، مما دفع رواد الشاطئ إلى الهروب والنجاة بأرواحهم.

تحولت الموجة الصغيرة إلى إعصار مفاجئ، مما دفع مرتادي الشاطئ إلى التخبط باحثين عن ملجأ.

وأظهر مقطع فيديو للحادث الإعصار وهو يندفع مباشرة نحو اليابسة.

لم يترك الإعصار وراءه سوى أضرار طفيفة حيث لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو وفيات.

وقال شهود عيان بأن الإعصار تسبب في سقوط علب القمامة، وكشفت لقطات الفيديو أنه حتى مع هروب الناس إلى بر الأمان، فقد ضربهم الإعصار.

ويؤكد عالم الأرصاد الجوية «ديلان فيديريكو» أن مقطع فيديو يظهر ابتلاع بعض رواد الشواطئ في الإعصار الذي يستعر إلى الأمام ويأخذ معه ما يبدو أنه سلة مهملات.