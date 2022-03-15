شاب يسقط على المسرح في حفل حماقي.. والجمهور يهتف: سيبوه.. فيديو

أحيا الفنان «محمد حماقي» حفله الخاص خلال مهرجان JTTX في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لكن موقف محرج وقع لشاب أوقف المطرب المصري الشهير عن غنائه للحظات.

تعرض شاب للسقوط بشكل مروع فوق المسرح بعد صعوده مسرعًا في محاولة لالتقاط صورة "تذكارية" مع الفنان محمد حماقي خلال الحفل الذي أحياه في مدينة جدة.

انتشر مقطع فيديو محرج على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة سقوط شاب على المسرح في مهرجان JTTX بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، بعدما حاول التقاط صورة مع الفنان «محمد حماقي».

توجه رجال الأمن ومنظمو الحفل بسرعة نحو الشاب حرصا على إبعاده لكن الجمهور صرخ "سيبوه سيبوه" مما دفع الفنان محمد حماقي للإشارة للأمن بأن يسمحوا للشاب بالصعود على خشبة المسرح والتقاط الصورة معه، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كان الفنان محمد حماقي قد أحيا حفله الجماهيري خلال فعاليات مهرجان JTTX المنعقد في شهر مارس الجاري بمدينة جدة في السعودية.