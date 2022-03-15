قتلى وجرحى ونجاة مسئول أمني في انفجار إرهابي بـ أبين اليمنية

أدى انفجار نفذه انتحاري بسيارة مفخخة اليوم الثلاثاء، في محافظة أبين اليمنية، إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ووقع الانفجار الذي أعقبه إطلاق نار كثيف في بلدة "الخضر" على الخط الحيوي الرابط بين مدينتي جعار وزنجبار؛ أهم حواضر أبين على بحر العرب.

وأكدت قوات الحزام الأمني في أبين في بيان مقتضب نجاة قائدها من التفجير الإرهابي، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى إثر "العملية الإرهابية الغادرة".

وعلى مدى الأعوام الماضية، تعرضت المقار العسكرية والأمنية لسلسلة من هجمات تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين وجنود الحزام الأمني في محافظة أبين.

وتتخذ خلايا التنظيمات الإرهابية، خصوصا جماعتي الحوثي والقاعدة من مناطق في أبين أوكارا لعملياتها الإرهابية ضد أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة اليمنية، حيث ضبطت القوات الأمنية عديد الخلايا بعمليات نوعية، أخرها خلية حوثية أواخر العام الماضي.