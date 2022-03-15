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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا يزورون كييف اليوم للقاء زيلينسكي

الرئيس الاوكرانى
الرئيس الاوكرانى

 كشف مجلس الوزراء البولندي، عن زيارة مرتقبة في وقت لاحق اليوم لرؤساء وزراء بولندا وجمهورية التشيك وسلوفينيا إلى كييف.


وذكر مجلس الوزراء - في بيان بحسب صحيفة (نيو وارسو إكسبريس) البولندية عبر موقعها الإلكتروني - أن "رئيس مجلس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي ونائب رئيس الوزراء رئيس لجنة الأمن القومي وشؤون الدفاع البولندي ياروسلاف كاتشينسكي ، ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، ورئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانسا، سيتوجهون إلى كييف اليوم كممثلين عن المجلس الأوروبي للاجتماع مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ورئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميجال".
 

بولندا التشيك سلوفينيا زيلينسكي

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