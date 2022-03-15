عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام: المحالج المطورة تغير الصورة الذهنية للقطن في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لقاًء موسعًا مع مجالس إدارات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة ورؤساء القطاعات، بعد استكمال تقييم وتوظيف القيادات التنفيذية بالشركات التابعة، بحضور قيادات الشركة القابضة، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة التطوير والتحديث الشامل لقطاع الغزل والنسيج.

 

لإنتاج سيارة كهربائية.. قطاع الأعمال: توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية قريبا

وزير قطاع الأعمال: تطوير 65 مصنعا على مستوى الجمهورية


وأكد وزير قطاع الأعمال، أن اختيار القيادات التنفيذية بالشركات وتأهيلها لتنفيذ مشروع التطوير الشامل بشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج يمثل أهم مراحل التطوير، مطالبًا إياهم بالعمل الجاد والدؤوب لإنجاز مشروع التطوير وفقًا للخطة الموضوعة والبرنامج الزمني المحدد وإحداث التغييرالمطلوب.

وأوضح الوزير أن دمج شركات القطن والغزل والنسيج يعد آلية لتحقيق تركيز الإدارة والتخصص مع تقليل المصروفات، حيث تم الانتهاء من دمج شركات الغزل والنسيج الـ23 في 8 شركات، و9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة.

وأشار إلى ما تم من إجراءات في الإصلاح الإداري من إعادة تقييم الأعضاء المنتدبين، وإعداد هياكل تنظيمية أكثر كفاءة، فضلا عن ميكنة وتوحيد نظم العمل باستخدام برنامج  ERP لتخطيط موارد الشركات، فضلا عن الجهود الضخمة الجارية في تطوير وتحديث البنية التحتية بإنشاء مصانع جديدة أو تأهيل ورفع كفاءة المباني القائمة.

وفيما يخص ملف القطن، أكد الوزير أن المحالج المطورة تعمل على تغيير الصورة الذهنية للقطن في مصر، لما تنتجه من أقطان ذات جودة ونظافة عالية خالية تماما من الشوائب والملوثات، مشيرًا إلى التوسع في تجربة زراعة الأقطان قصير التيلة بعد تحقيقها النجاح العام الماضي بإنتاجية تقترب من 10 قناطير للفدان الواحد.

وشدد "توفيق" على أن عمليات بيع وتسويق منتجات الشركات التابعة مسئولية شركة  ECH التي تم تأسيسها العام الماضي لهذا الغرض تحت علامة تجارية موحدة "nit"، وفتح فروع للبيع المحلي وعرض المنتجات في كبرى المراكز التجارية، بالإضافة إلى التوسع في أسواق خارجية جديدة، حيث من المستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية من الغزل والنسيج والملابس إلى نحو 4 إلى 5 أضعاف الطاقات المنتجة حاليًا.

جاء اللقاء على هامش ورشة عمل نظمتها الشركة القابضة للقيادات التنفيذية بالشركات التابعة بعد استكمال تقييمهم وتوظيفهم، لإطلاعهم على الموقف الحالي لتنفيذ خطة التطوير والمهام والأدوار المنوطين بها خلال الفترة المقبلة.

وزير قطاع الاعمال العام وزير قطاع الاعمال قطاع الاعمال قطاع الاعمال العام شركات الغزل والنسيج الملابس الجاهزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا.

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

ليلة النصف من شعبان.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال تحرمك مغفرة الله

مصدره الماء والطعام وسريع الانتشار.. نوروفيروس خطر جديد يهدد العالم.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

الزراعة: زيادة إنتاج لقاحات للدواجن محليا لتقليل الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي

سلوفاكيا: توقيف 4 أشخاص بتهمة التجسس لصالح موسكو

المدير الرياضي لـ«ايليت فالكون»: هدفنا الصعود إلى الممتاز الإماراتي..ونخطط لتجربة جديدة بمصر

شكري يلتقي وزير الدفاع الماليزي لبحث التعاون الثنائي|صور

مناقشة 3 قضايا أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.. سر زيارة أبو الغيط للبنان

شعراوي ومحافظ بني سويف يفتتحان الممشى السياحي وكورنيش النيل بعد التطوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روسيا تحظر إنستجرام رسميًا.. والمؤثرون يودعون المتابعين : هنشحت

اليوم الـ20 لحرب أوكرانيا..ما هي فرص حدوث اتفاق سلام لإنهاء الصراع؟.. توقعات مفاجئة بعدم إكمال موسكو لحملتها العسكرية على كييف.. وتحذير شديد من معاناة المدنيين.. وتحرك دولي لوقف إطلاق النار

شاب يقيد نفسه على باب ماكدونالدز لسبب غريب

نشرة المنوعات.. موقف محرج في حفل حماقي.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم.. والقبض على امرأتين بتهمة حيازة الجبن والمايونيز

فيديو

مصدره الماء والطعام وسريع الانتشار.. نوروفيروس خطر جديد يهدد العالم.. فيديوجراف

ماذا فعلت مايان السيد أمام الكعبة .. فيديو جراف

كورونا يعود من جديد في الصين.. ما القصة؟ فيديو جراف

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ