نحو تطبيق التحول الرقمى.. ورشة عمل حول ميكنة إدارات المخازن بقنا

شارك المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا ، فى بدء فعاليات ورشة عمل ميكنة إدارات المخازن وذلك في إطار خطة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمى.

جاء ذلك بحضور جهاد السويدى، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى، و محمود حمدان، مدير المديرية المالية بقنا ، و أميمة زكريا مدير مشروع المخازن، و سامح أحمد التايه مسئول تفتيش المخازن بالمديرية المالية بقنا و عبد الراضى أبو النجا مدير حسابات ديوان عام محافظة قنا ومسئولى إدارات المخازن بالوحدات المحلية والمديرات الخدمية .

وأوضح الطيبى، بأن تطبيق التحول الرقمى بإدارات المخازن سوف يسهل الإجراءات المخزنية وعملية الحفظ واستخراج للبيانات ، وحصر الرصيد الفعلي لمحتويات المخازن ، و الإحتياجات الفعلية من الأدوات.

ووجه السكرتير العام لمحافظة قنا ، مسئولى المخازن بضرورة الحفاظ على المواد المخزّنة لديهم من خلال صرف الأدوات والمعدات طبقاً لأولوية تخزينها.

وأكد الطيبى، أن اهتمام القيادة السياسية ببناء القدرات الرقمية للدولة يُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، ويُعَّزز من خطوات التحول إلى الاقتصاد الرقمى، ورفع كفاءة الأداء المالى بالجهات الإدارية.

وأشار السكرتير العام لمحافظة قنا ، إلى أن ذلك يضمن الاستثمار الأمثل لموارد الدولة، وترشيد الإنفاق العام، وحسن إدارة المخصصات المالية على النحو الذى يسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 .

ورشة عمل التحول الرقمى بقنا

ورشة عمل التحول الرقمى بقنا

ورشة عمل التحول الرقمى بقنا

ورشة عمل التحول الرقمى بقنا

ورشة عمل التحول الرقمى بقنا

ورشة عمل التحول الرقمى بقنا