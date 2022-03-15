إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء تدرس الإجراءات المتبعة خلال رمضان.. نواب: عودة موائد الرحمن وصلاة التراويح بضوابط الوقاية.. انخفاض مؤشر الإصابة ليس مبررا للتهاون.. ومطالب بتقليل التجمعات

مستشار الرئيس لشئون الصحة: قلة تداعيات وباء فيروس كورونا لا تعني انتهاءه عالميا

صحة النواب تطالب المواطنين بالحفاظ على مكتسبات الدولة في مواجهة الوباء و الالتزام بالإجراءات الاحترازية

برلمانية تطالب بضرورة الحصول على لقاح كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية أن مصر تشهد انخفاضا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، معلنا أن الوضع مستقر من ناحية احتواء الحالات المرضية والأدوية والمستلزمات واللقاحات.

وقال ـ الدكتور تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "النهار" الفضائية لبرنامج "مصر الجديدة"، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء تدرس الموقف لتحديد الإجراءات المتبعة خلال شهر رمضان المبارك، مضيفا أن قلة تداعيات وباء فيروس كورونا لا تعني انتهاءه عالميا، ولكن تتطلب استمرار الاحتراز والوقاية للحد من الانتشار الوبائي.

وشدد مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقاية على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والاستمرارعلى هذا الوضع لوجود فيروس كورونا ومتغير أوميكرون وهناك حالات إصابة ووفيات.

من جانبه أكدت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه على الرغم من تراجع إصابات كورونا ، إلا أنه لا يوجد حصر فعلي لعدد الإصابات فى مصر، مشيرة إلى أن السبب فى ذلك يأتى نتيجة تغير طبيعة الفيروس ، و التي قد تظهر نتيجة المسحة سلبية على الرغم من إيجابيتها ، إلى جانب لجوء المرضي للعزل المنزلي دون الرجوع لوزارة الصحة.

و أشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن انخفاض مؤشر الإصابة بفيروس كورونا، ليس مبررا لتهاون المواطنين في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لاسيما خلال شهر رمضان الكريم ، مشددة على ضرورة أن تواصل الأجهزة المعنية أدائها في تطبيق القانون بشأن هذه التدابير حتى تستقر الأوضاع دون أي زيادات جديدة.

وتوقعت عضو صحة النواب السماح بالتجمعات و عودة موائد الرحمن وصلاة التراويح ،وسط إجراءات احترازية مشددة ،مناشد ة جميع المواطنين بسرعة تلقي اللقاح لتجنب الإصابة بالفيروس والإلتزام بالإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية اللازمة، لاسيما المقرر لهم الحصول علي الجرعة الثالثة، تجنبا للدخول فى ذروة جديدة من كورونا.

وطالبت “ سعيد ” المواطنين بالحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء، والاستمرار في الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ، والحفاظ على النظافة الشخصية لحماية الأفراد والمجتمع من انتشار الأمراض المعدية.

فى سياق متصل، أشادت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الدولة والممثلة في وزارة الصحة، للتصدى لفيروس كورونا، موضحة أن التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره لا يقتصر على القرارات الحكومية ، أو الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الصحية، بل الوسيلة الأساسية، لمنع انتشار العدوى هو وعي الأفراد وتحملهم مسئولية حماية أنفسهم وأسرهم.

وشدد" عبد الحليم “ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد " على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لاسيما خلال الفترة المقبلة والتى تأتي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث سيشهد الكثير من التجمعات العائلية والتى تتطلب مراعاة تطبيق التباعد الإجتماعي حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

وناشدت عضو صحة النواب بضرورة الحصول على لقاح كورونا لضمان تحقيق الحماية لنفسه أولا ، و لجميع الموطنين من حوله ،مع ضرورة تقليل التجمعات في رمضان معقبة :" تلقى المواطنين لقاح كورونا يسهم في التقليل من أعداد الإصابة بفيروس كورونا ، كما انه ثبت عدم وجود أي أعراض جانبيه للقاح التطعيم ".