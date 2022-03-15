شعبة المخابز بغرفة القاهرة: توجيه السيسي بتسعير الخبز الحر قرار صائب.. شاهد

علق عطية حماد ، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة ، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسعير رغيف الخبز الحر ، قائلا إنه قرار صائب في الوقت الحالي ، موضحا أن تداعيات تنفيذ هذا القرار يتم تحديدها خلال الاجتماع مع وزير التموين .

وأضاف عطية حماد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " اليوم " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن مشكلة ارتفاع سعر الخبز لا تقع مسؤوليتها على أصحاب المخابز ، وسببها ارتفاع سعر الدقيق ، وارتفاع الخامات الأخرى المرتبطة بصناعة الخبز ، متابعا أن رغيف الخبز ليس مرتبطا بسعر محدد في الأساس .

وتابع " حماد " ، أن مخزون الدولة من القمح مرتبط بالرغيف المدعم ، وليس مرتبط بالرغيف السياحي الحر ، موضحا أن أصحاب رؤوس الأموال هم المتحكمون في استيراد الدقيق والقمح .

ولفت " حماد " إلى أن رغيف العيش السياحي خارج عن سيطرة الدولة ، ولكن الدولة تؤكد أنها تمتلك مخزونا كافيا من القمح حتى نهاية العام ، والمرتبط برغيف الخبز المدعم .

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".