آخر أسعار الخضار بالأسواق.. الباذنجان بـ15 والطماطم بـ10 جنيهات

رصدت عدسة صدى البلد جولة من أحد أسواق الدقي لمعرفة آخر أسعار الخضار اليوم، بعدما شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، وسط حالة من الركود بالبيع والشراء.

وقالت أم ممدوح، بائعة الخضار بالسوق، إن كيلو الباذنجان يصل سعره إلى 15 جنيها، بينما وصل كيلو الطماطم إلى 10 جنيهات، وتابع أن السوق يشهد حالة من الركود بعدما ارتفعت الأسعار بمعدل 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.

وتابعت أن سعر كيلو البطاطس يصل سعره إلى 6 جنيهات، وكيلو البصل ب5 جنيهات، والفلفل الحار وصل الكيلو منه إلى 15 جنيها، والجزر يصل سعر الكيلو إلى 5 جنيهات.

وأكدت أنه يوجد ارتفاع في سعر الخضروات، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، وكذلك بسبب موسم رمضان المقبل، وهذا الارتفاع في الأسعار له تأثير على البائع والمُشتري.