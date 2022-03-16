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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة قضية خطف فتاة والاعتداء عليها تحت تهديد السلاح بالقليوبية للمفتي

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد إحالة أوراق القضية رقم 18305 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة قليوب، والمقيدة برقم 3828 لسنة 2021 كلى جنوب بنها والمتهم فيها 3 عمال لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فيها، لاتهامهم بخطف فتاة تحت تهديد السلاح وهتكوا عرضها بمنزل مهجور وسرقوا الهاتف الخاص بها، وحددت جلسة 18 مايو المقبل للنطق بالحكم.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18305 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة قليوب والمقيدة برقم 3828 لسنة 2021 كلى جنوب بنها أن المتهمين وجميعهم مقيمين دائرة مركز شرطة قليوب، خطفوا المجنى عليها بطريق الإكراه بأن استوقفها المتهمون أثناء سيرها بالطريق العام مستقلى دراجة بخارية توك توك قيادة المتهم الثالث واشهر الأول سلاح أبيض "موس"، في وجهها مهددا إياها باصطحابها بالمركبة إلى منزل مهجور.


وتابع أمر الإحالة أن المتهمين لم يطلقوا سراحها حتى تمكنوا من تنفيذ عدة جرائم بالمجنى عليها بأن هتكوا عرضها بالقوة وتحت تهديد السلاح ثم قاموا بتصوير مقطع فيديو مصور لها على هاتف أحدهم المحمول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحدثوا بها عدة إصابات بجسدها، واستولوا على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليها وقاموا بتكسيره وحازوا واحرزوا أسلحة بيضاء موس وعصا خشبية.

القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الطريق العام

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