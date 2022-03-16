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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

19 مارس.. جامعة عين شمس تطلق الملتقى التوظيفي السنوي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يستعد مركز التوظيف بجامعة عين شمس، لتنظيم الملتقى التوظيفي السنوي بالجامعة للطلاب والخريجين، تحت إشراف الدكتور أيمن فريد مدير مركز التوظيف.

وسيتم تنظيم الملتقى التوظيفي في 19 مارس2022، بحضور أكثر من 50 شركة يقدمون مجموعة من الفرص في مختلف المجالات والتخصصات لجميع طلاب وخريجي جامعة عين شمس.

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ويتيح حضور الملتقى لطلاب وخريجي الجامعة فرصة التواصل مع ممثلي الشركات شخصيًا والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.

ودعت الجامعة لحضور الملتقى كل طلاب وخريجى الكليات والتخصصات بجامعة عين شمس.

وتقدمت الدكتورة نجوي بدر عميد الكليه و الدكتور ياسمين عفيفي مدير وحدة الخريجين بدعوة خريجي الكلية وطلاب الفرق الرابعة والثالثة لحضور ملتقي التوظف الرسمى لجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى  رئيس جامعة عين شمس.

ويقام ملتقي التوظف يوم السبت الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٢ من الساعة ال ١٠ ص و حتى الساعه ٦ م بجراج كلية التجارة.

يقوم مركز التوظيف بالجامعة ASU Career Center تحت اشراف الدكتور أيمن فريد مدير المركز بتنظيم الملتقي بحضور قوي من ٥٥ شركة وبنك ومؤسسة بيقدموا مجموعة من الفرص في مختلف المجالات والتخصصات حيث شارك قطاع الحاسبات بأكثر من ٢٠ شركة.

حضور الملتقى يتيح فرصة التواصل المباشر مع ممثلي الشركة والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.

وقد تم عقد 4 ورش عمل بالكلية بخصوص كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية بالتعاون مع مركز التوظف بالجامعة.

للتسجيل لطلبة و خريجى جامعة عين شمس (التسجيل ضرورى لحضور الملتقى) برجاء التسجيل على الموقع الخاص بمركز التوظيف من خلال اللينك التالى:

https://asucc.icareerhub.com/employment_fair_details/1644323323291x881126693764333600

الموقع الرسمي للملتقي:
https://fb.me/e/10oWIFGe7

مركز التوظيف جامعة عين شمس الملتقى التوظيفي السنوي خريجي جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس Jobs Education

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