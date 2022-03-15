وكالة الفضاء تعرض نموذجا لقمر صناعي مصري للمدارس الثانوية.. فيديو

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة تستهدف وجود رواد فضاء مصريين بحلول 2030 للخروج في رحلات استكشافية، وتصوير الأقمار، وتزويدنا بمعلومات أكثر عن الفضاء.

واستعرض القوصي، خلال برنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، قمر صناعيا كاملا يحتوي على كل أنظمة القمر الصناعي، مضيفا: "صممنا القمر ونفذنا 15 وحدة منه، ونعطيه للمدارس الثانوي والطالب يأخذ النموذج مفكك ويقوم بتجميعه بنفسه".

وتابع القوصي، أن مصر كانت من أوائل الدول التي دعمتها الصين في مجال الفضاء، ومصر بصدد إطلاق قمر صناعي بالاشتراك مع الصين، ووزنه يصل لـ 350 كيلو، وله استخدامات تجارية.

واستعرض الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أحد الأقمار الصناعية على الهواء مباشرة، من داخل استديو برنامج “الحياة اليوم”.