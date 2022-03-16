جويل مردينيان تظهر بإطلالة جريئة عبر إنستجرام من آخر جلسة تصوير لها|شاهد

خضعت الإعلامية جويل مردينيان لجلسة تصوير جديدة وقامت بمشاركة البرومو مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

إطلالة جويل مردينيان

وظهرت جويل مردينيان ، بفستان كت طويل من القطيفة تايجر باللون البيج و المخطط بالأسود وبفتحة من منطقة الساقين وتصميم مميز، وهو ما أعطاها إطلالة ساحرة وأنيقة .



وقامت جويل مردينيان بلم خصلات شعرها الذهبية إلى الوراء بعمله ضفيرة طويلة في تسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها الناعمة والرائعة.



وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون الكمشيري القاتم كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر و الاي شادو السموكي بألوان ناعمة والكحل الأسودتبرز من جمال عينيها .



ولم تتكلف جويل مردينيان في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها اختارت قرطين ناعمين وكولية كبير باللون الذهبي الامع، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

حياة جويل مردينيان

وولدت جويل مردينيان في 27 نوفمبر عام 1977، وتزوجت مرتين الأولى من والد ابنها بايلي و تزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها إيلا صوفيا. و مؤخرا قامت جويل بتبني طفل وقامت بتسميته نايثين .

مسيرة جويل مردينيان

وتعتبر جويل مردينيان مذيعة لبنانية ومقدمة برنامج "جويل" على قناة أم بي سي، وكانت جويل مردينيان سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.