بالأسماء.. إصابة 33 شخصا في انقلاب أتوبيس بالوادي الجديد

أصيب 33 شخصا، في حادث مروري، صباح اليوم الأربعاء، بمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

وبانتقال الفريق الجنائي، تبين انقلاب أتوبيس نقل عام ميعاد الساعة 6 مساء المتجه بمحافظة أسيوط بمنطقة الكيلو ٧٠ طريق" الداخلة - الخارجة" في نطاق مركز بلاط.

وبالفحص تبين تنوع الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة بأنحاء بالجسم، وحالتهم مستقرة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

1 - نرمين ماهر محمد ٢٢عاما

٢ - مينا فايز ناصر ٢٣عاما

٣-مينا سيد عيد ٢٣عاما

٤- فايزة محمد على عاما

٥-أيه محمد أحمد ٢٠عاما

٦-معاذ أحمد ناصر ٩شهور

٧-شربات محمد أحمد ٤٩عاما

8 ـ ناصر محمد أحمد ٥٣عاما

٩ـ هبه أحمد مرزوق ٣١عاما

١٠-كوثر عبد اللطيف علي ٤٨عاما

١١- أحمد محمود عبد الرسول ٤٢عاما

١٢-سعيد إبراهيم محمد ٥٠عاما

١٣-محمد مبروك عيد اسماعيل ٣٨عاما

١٤-باسم موسي عبد العال ٥٤عاما

١٥ـ صديق مصطفى إبراهيم ٦٥عاما

١٦ـ عرابي سليمان حسين ٤٥عاما

١٧-منه حسن كامل ١٨ عاما

١٨-محمد كامل محمد ٤١ عاما

١٩- أسماء خليل محمد ٣٩ عاما

٢٠- طارق ممدوح أنور ٦أعوام

٢١- فاطمة سعد حسن ٣٢عاما

٢٢-عمر مجدي عمران ١١عاما

٢٣- نادية سعد حسن ٤٠ عاما

٢٤ـ محمد عمر محمد ٢٣عاما

٢٥- سيد مجدي سيد ٢٢عاماا

٢٦- محمد سعداوي عوض ٤١عاما

٢٧ـ مجدي حسين عيد ٥١عاما

٢٨ـ إبراهيم مصطفى مخلوف ٥٢عاما

٢٩ـ إسلام ابراهيم مصطفى ٢٢عاما

٣٠ـ سيد يوسف فرجاني ٣٥عاما

٣١-عمر سند مصباح ٢٩عاما

٣٢-حسام محمد سيد ٢٢عاما

٣٣-يوسف فرجاني محمد ٧٥عاما

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.