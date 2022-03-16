القابضة للمياه: تطور في أداء اختبارات المسار الوظيفى قبل الترقية بكل التخصصات

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتنفيذ آليات فعالة لتدريب وتقييم العاملين وفقا لإطار الجدارات الفنية للشركة القابضة، فى إطار الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى.

وقامت الإدارة العامة للمسار الوظيفي بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتقييم العاملين المستهدفين للترقي بالمجموعة الرابعة من إجمالي خمس مجموعات والمستهدف فيها شركات (سوهاج - أسيوط - المنيا - البحر الأحمر) بإجمالي عدد (1207 عامل) بمختلف المسارات الوظيفية خلال الفترة من 6 الي 10 مارس 2022 ووفق الاجراءات الاحترازية.

وإنته‍ت لجان التقييم من أعمالها المقسمة ما بين التقيمات النظرية والعملية داخل مراكز التدريب و ورش ومحطات ومعامل الشركات محل التقييم

وكانت لجان التقييم بمشاركة أفضل مقيمين من شركات ( قنا - الأقصر - الفيوم - الدقهلية - المنوفية - مطروح - المنيا ).

الجدير بالذكر أن اختبارات المسار الوظيفى قبل الترقية، والتى تؤكد عليها القابضه كشرط للترقية ، أحدثت تطور فى الأداء بكل التخصصات ، مما ينتج عنه مردود إيجابي فى الوقت والجهد وتعظيم الأداء للشركات التابعة للقابضة للمياه ويحتم على الموظف اجتياز برنامج المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالعمل المؤسسي كشرط أساسي من شروط الترقية ، مما يشجع العاملين علي المساهمة بشكل فعال في برامج المسار الوظيفي للحصول علي الترقية المستحقة ، والاجتهاد والمثابرة لتطوير قدراتهم المهنية والتثقيفية ، تمت هذه الاختبارات تحت اشراف الادارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة .

