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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحجم تعاملات 15 مليون جنيه.. ضبط 13 شخصا يتاجرون فى العملة

صدى البلد

شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة حملة أمنية مكبرة لاستهداف القائمين على ممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بنطاق محافظات (القاهرة - الجيزة – الإسكندرية – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء - سوهاج – الدقهلية – الغربية – المنيا – البحيرة - الإسماعيلية – بنى سويف) .

أسفرت جهودها عن ضبط (9) قضايا بعدد (13) متهمين .. لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، بحجم تعاملات ومبالغ مالية مضبوطة بلغت (15,165,261 جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف القائمين على ممارسة نشاط غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

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