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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن وجهت رسالة قوية.. الناتو يحذر من تبعات طويلة الأمد للغزو الروسي

الناتو يحذر من تبعات
الناتو يحذر من تبعات طويلة الأمد للغزو الروسي

حذر أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، من تبعات طويلة الأمد للغزو الروسي في أوكرانيا.

وأكد الأمين العام للناتو، خلال  اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل حول أوكرانيا، أن قوات الحلف في حالة الجاهزية الكاملة.

وأضاف: "نعمل على تعزيز الأمن في الدول الأعضاء للحلف"، مشيرا إلى أن دول شرق أوروبا جزء أساسي من التحالف.

وشدد ستولتنبرج على مواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا للدفاع عن نفسها.

واعتبر أمين عام حلف الناتو أن إرسال الولايات المتحدة مزيدا من القوات لأوروبا بمثابة رسالة قوية.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن واشنطن ستواصل دعم قدرات أوكرانيا على الدفاع عن نفسها.

وتابع قائلا إن: "دول الحلف ستبقى متحدة في دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي".

ويعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسئولين أمريكيين، إن المساعدات ستتضمن أسلحة تقول أوكرانيا إنها في أمس الحاجة إليها، مثل أنظمة مضادة للدروع والطائرات من طرازي جافلين وصواريخ ستينجر.

وتأتي المساعدات، ضمن مشروع قانون يشمل تخصيص 13.6 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، لتمويل المعدات العسكرية الدفاعية والتدريب، إلى جانب مساعدة اللاجئين الأوكرانيين داخل البلاد وفي الدول المجاورة.

كما أعلنت واشنطن  تقديم أكثر من 186 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لدعم النازحين داخليا، وأكثر من 3 ملايين لاجئ تضرروا من الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هذه الأموال ستوفر مزيدا من الدعم للمنظمات الإنسانية، التي تستجيب للأزمة ويكمل سخاء البلدان المجاورة التي ترحب باللاجئين وتدعمهم.

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