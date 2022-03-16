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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لما يقولولك قوم شوف مستقبلك.. أحمد جمال يمازح جمهوره في أحدث ظهور

صدى البلد

شارك الفنان أحمد جمال، جمهوره، بصورة جديدة له من سيارته، ونشرها من خلال صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتب أحمد جمال ممازحا جمهوره من خلال صورته : لما يقولولك قوم شوف مستقبلك وانت اصلا شايل مادتين.
 

وحل الفنان أحمد جمال، ضيفا فى برنامج “سهرانين” المذاع عبر فضائية “أون”، روي فيه ما حدث له أثناء غنائه في أول فرح.

 

وتابع: “أول شغل وأول فرح ليا كنت هنضم لفرقة بتشارك فى أفراح، ولسه كان عندي 18 سنة ، ومطلوب مني أني لازم ألبس بدلة.. وانا مكنش معايا فلوس.. ومحمد شعبان كان معايا بيعزف ومعاه فلوس وطلبت منه فلوس واداني 150 جنيه”.

 

واسترسل: “كملت وقعدت أجمع لحد ما جبت البدلة.. وأخدت فى الفرح دا 30 جنيه.. وروحنا الفرح وحصل موقف لن أنساه.. وكان الفرح به ناس كثيرة ومعمول فى أرض  ريفية.. وغنيت وأنا خايف ومستخبي ورا شعبان.. وصعبت على واحدة وأنا قاعد وقالتلي ممكن تقبل الوردة دي”.

وأضاف : “جه مدير الفرقة قالي عملي فيها رومانسي.. قولتله أيه المشكلة قالي لو أهل الفرح عرفوا هيعملوا مشكلة.. وأنا سمعت اللي اتقال عليا بعد ما خلصت وقالوا اني لسه صغير.. وواحد قالي إني قدامي 8 سنوات على ما أعرف أمسك المايك.. وقولت بعد كدا إني مش هشتغل تاني”.
 

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