تشعر النساء الحوامل بالتخمة أثناء الحمل ويتخوفن كثيرا من المعاناة بعد الولادة فى إنقاص الوزن، لذلك نقدم لكِ سيدتي خطة للحفاظ على الوزن أثناء الحمل، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

خطة للحفاظ على الوزن.. النظام الغذائي للحمل

فيما يلي نموذج لخطة النظام الغذائي لمدة أسبوع والتي تمنحك فكرة عن كيفية تضمين الأطعمة في نظامك الغذائي.

الأحد: فواكه مقطعة، شطيرة مقرمشات الحبوب الكاملة مع زبدة الفول السوداني، لف الساندويتش بمصدر بروتين نباتي / غير نباتي، خضار، وحمص سلطة دجاج مبشورة.

الاثنين: حبوب مع حليب خالي الدسم، فواكه مزيج، باستا نباتية، بسكويت مع زبدة الفول السوداني، سلطة جمبري وبارفيه.

يوم الثلاثاء: ساندوتش موز بزبدة الفول السوداني والتفاح والجبن، سلطة دجاج مبشورة، خضار وحمص، والأرز والخضراوات.

الأربعاء: حبوب مع حليب خالي الدسم، وفاكهة، ساندوتش راب، مقبلات مجمدة.

يوم الخميس: توست بيض مسلوق وجريب فروت، تفاح وجبن، وباستا خضار، وعصير فواكه، وسلطة دجاج مبشورة.

يوم الجمعة: حبوب مع حليب خالي الدسم، فواكه مزيج، خبز مع شوربة، وكوب فواكه وبسكويت مع زبدة الفول السوداني، وساندوتش راب.

يوم السبت: ساندوتش موز بزبدة الفول السوداني، وعصير فواكه، ومقبلات مجمدة وخضار وحمص، وأرز وخضراوات.

فيما يلي بعض عينات الأطعمة التي قد تدرجينها في قائمة النظام الغذائي اليومي:

للإفطار:

كوب مملوء بالماء أول شيء في الصباح.

عجة مع شريحة واحدة من الخبز المحمص الكامل.

عصيدة بذور الكتان مع أرز غير محلى، وملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان، ونصف ملعقة صغيرة من القرفة، وحليب جوز الهند.

عصير التوت المصنوع من الزبادي الطبيعي وحفنة من التوت وملعقتان كبيرتان من المكسرات والبذور.

للغداء:

سلطة بالدجاج المشوي.

سلطة العدس والكينوا مع السبانخ والطماطم وبعض الأعشاب.

بطاطا حلوة مخبوزة مع الجبن والخضراوات الملونة و2 إلى 3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

للعشاء:

أرز بني يقدم مع لحم بقري مقلي.

سمك السلمون المطهو ​​على البخار، وبطاطا حلوة مهروسة مع الخضار الورقية الخضراء المقلية، وحساء الفاصوليا التوسكانية مع المعكرونة البنية، وفول الكانيليني والبصل والطماطم ومرق الخضار والتوابل.

كوجبات خفيفة:

2 من كعكات الشوفان والحمص.

سلطة فواكه مغطاة بالبذور والمكسرات مثل اللوز.

زبادي طبيعي مغطى ببذور عباد الشمس أو بذور اليقطين.

الموز مع المكسرات.

لذا، تناولي طعامًا جيدًا أثناء الرضاعة الطبيعية لاكتساب القوة الكافية للمراحل التالية من تحديات الأمومة.

قبل كل شيء، إذا كان لديكِ المزيد من الشك حول خطة النظام الغذائي لما بعد الحمل، فثقي في غرائزك وأبقِ طبيبك في دائرة الثقة.