ضمن فعاليات اللجنة العسكرية المشتركة| رئيس الأركان يلتقى نظيره السوداني.. صور

إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً ضمن فعاليات الإجتماع الثامن للجنة العسكرية المصرية السودانية بالقاهرة.

حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى للدولتين.

رئيس الأركان يلتقى نظيره السوداني

حيث تناول اللقاء عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون فى المجالات المختلفة بين كلا الجانبين.

أعقب ذلك إنعقاد الجلسة الختامية للإجتماع الثامن للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية برئاسة رئيسا الأركان المصرى والسودانى تناولت سبل دعم علاقات التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

رئيس الأركان يلتقى نظيره السوداني

وأكد الفريق أول ركن محمد عثمان رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والسودان مشيداً بالجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والإستقرار والتنمية فى السودان مشيراً إلى أن هناك توافق فى الرؤى حول صياغة إستراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين.

رئيس الأركان يلتقى نظيره السوداني

من جانبه أكد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة على تطابق الرؤى ووجهات النظر لكلا الجانبين، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون فى كافة المجالات فى إطار العلاقات الإستراتيجية القوية بين البلدين، موضحاً أن ما تم الإتفاق عليه خلال المباحثات يلبى طموحات البلدين فى الأمن والإستقرار.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.

رئيس الأركان يلتقى نظيره السوداني

رئيس الأركان يلتقى نظيره السوداني

رئيس الأركان يلتقى نظيره السوداني