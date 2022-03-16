الزراعة: كل فلاح ملزم بـ توريد 12 إردب قمح على كل فدان

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الدولة قامت بزراعة مساحات من القمح كبيرة جدًا، و بزيادة عن العام الماضى بـ 240 ألف فدان.

وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن المساحات الإضافية سيكون لها دور كبيرة فى توفير كميات كبيرة من القمح هذا العام، بجانب أن هناك سلالات جديدة تنتج كميات أكبر.

ولفت إلى أن الدولة قامت برفع 65 جنيها على الأردب هذا العام، بجانب أن هناك 100 جنيه زيادة عن العام الماضي، فبهذا الأمر يكون سعر الأردب هذا العام مرتفع عن العام الماضي بقيمة 165 جنيها.

وأشار إلى أن الدولة تقدم حوافز كثيرة للمزارعين، وذلك لتوريد القمح، منوها بأن الدولة لديها صوامع كثيرة تستوعب كميات القمح التى سيتم تجميعها من المواطنين.

وأوضح أنه بداية من منتصف شهر أبريل، سيكون هناك حصد المحصول المحلي، وأن هناك قرار هام بشأن توريد 12 أردب من المزارع للحكومة على كل فدان، فالفلاح الذى يمتلك نصف فدان يورد 6 أردب.

وكشف أن التوريد مفتوح، فالمزارع الذى يبيع كل القمح الخاص به ستقوم الدولة بالشراء، ولكن أقل شئ سيكون 12 أردب على الفدان.

وأكد أن وزارة التموين ستقوم بوضع نقاط قريبة من المزارعين، لاستلام القمح منهم.