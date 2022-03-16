لمواجهة جشع التجار.. شعبة المخابز تقترح عمل كروت لبيع العيش الحر

قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن رغيف الخبز المدعم يكلف الدولة 65 قرشا، والمواطن يتحمل 1 قرش فقط.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للمخابز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أنه سيتواصل مع وزارة التموين لـ استخراج كارت للعيش الحر، وذلك لمواجهة مشكلات كثيرة منها استغلال بعض المخابز فى رفع سعر الخبز، و أن يكون هناك علم للحكومة بكمية المبيع للعيش الحر.

ولفت إلى أنه يقترح هذا الأمر، ولا يوجد مناقشات فى وزارة التموين، وأكد أن هذا الأمر سيكلف الدولة أموال ولكن سيكون هناك أحكام لجشع البعض.

وأشار إلى أن تحديد السعر لـ ثلاثة أشهر، سيكون لـ استقرار الأوضاع، وسيكون هناك تواصل مع وزارة التموين لحل مشكلات العيش الحر.