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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب صيدلة الإسكندرية يفوزون بالمركز الأول كأفضل مشروع تخرج في معرض بدبي

الفريق العلمي الفائز
الفريق العلمي الفائز بالمسابقة

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، طلاب كلية الصيدلة الفائزين بالمركز الأول فى مسابقة أفضل مشروع تخرج، بمعرض «دوفات» الدولي للصيدلة والتكنولوجيا بدبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن 400 مشروع من 72 دولة مختلفة.

 

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وتوضح الدكتورة ميرفت قاسم، عميد كلية الصيدلة، أن المشروع شارك فيه 15 طالبا، وهو عبارة عن تطبيق إلكتروني، يوضح كيفية التعامل مع الأعراض الجانبية للأدوية، خاصة المرضى الزارعين للكلى، كما أنه يضبط مواعيد الجرعات المختلفة، وتم تصميمه بمساعدة أحد المبرمجين، الذي أسسه بناءً على تعليماتهم، ويتميز البرنامج بإمكانية استخدامه بدون إنترنت، كما أنه متاح مجاناً بدون دفع أى تكاليف.


 وكان معرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا، قد قام بتكريم طلبة جامعة الإسكندرية الفائزين، وذلك بحضور نخبة من أفضل الشركات والأسماء العالمية الرائدة في مجالات الصيدلة والتكنولوجيا الطبية، بالإضافة إلى مشاركة الأطباء، وأصحاب المشاريع، وشركات التصنيع والتوزيع الدوائي.

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