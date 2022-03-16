تموين الإسكندرية : السلع موجودة بوفرة وبأسعار منخفضة

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن المعارض الفرعية لـ أهلا رمضان، تم إطلاقها من أمس، وهناك إقبال كبير من المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن السلع موجودة بوفرة، وبأسعار منخفضة.

ولفت إلى أن المعروض هذا العام أكثر من الذى تم عرضه فى العام الماضي، معلقًا :" لا توجد أزمة تؤثر على مصر، و السلع متوفرة بكثرة".

وأشار إلى أن السلع الأساسية منخفضة بنسبة 10 لـ 15%، و أن سعر السكر يكون بـ 10 جنيه، و الأرز بـ 10 جنيهات، اللحمة السوداني فى المجمعات التابعة للتموين بـ 95 جنيه، و هناك لحوم سوداني فى منافذ الخاصة بـ 110، وفى المنافذ الخاصة بـ 130 جنيه.

وأوضح أن هناك وفرة فى المعروض، وهناك غرف عمليات لمتابعة وفرة السلع بالمعارض، وأن وزير التموين يتابع بشكل مستمر الأوضاع، و اليوم كان هناك اجتماع مع الوزير.

وكشف أن هناك جهدا كبيرا من الدولة لتوفير السلع، وبأسعار مناسبة، و الجميع يعمل على راحة المواطنين.