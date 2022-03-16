الزراعة: حظر بيع القمح لغير جهات التسويق المحددة

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الدولة تتحرك على جميع المحاور، وهناك حافز استثنائي للفلاحين، مؤكدًا أن اردب القمح فى هذا العام ارتفع عن العام الماضى بـ 165 جنيها، وهذا يتم لأول مرة.

وأضاف وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي وجه بأن يكون الدفع فوري، لأي فلاح يقوم بتوريد القمح.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على توفير 6 ملايين طن قمح لـ المرور من هذه الأزمة، وأكد أن الفدان ينتج 18 أردبا، للفدان وفى بعض المناطق ينتج أكثر، ولذلك الدولة قررت استلام 12 أردبا عن كل فدان.

وأشار إلى أن المواطن الذى يورد القمح، سيحصل عليه مرة آخر من خلال الخبز المدعم، من خلال السماد، و الخدمات التى توفرها الدولة.

وتابع :" هل يمتنع الشخص عن توريد القمح، وفى المقابل يحصل على الخبز مدعم، وأكد أن هناك مشاركة مجتمعية لتوريد القمح لمنع استغلال الأزمة".

وكشف أن وزارة التموين ستمنع نقل القمح من محافظة لـ محافظة، وسيكون هناك حظر بيع القمح لغير جهات التسويق المحددة، وذلك لـ المرور من الأزمة، وأن ما يتم يكون لمساعدة الدولة فى المرور من الأزمة.

وأكد أن أسعار القمح سيتراجع عالميًا مع انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.