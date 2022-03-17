موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي لمتابعة مباراة الفريق أمام المريخ السوداني يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

موعد مباراة الاهلي والمريخ السوداني

وستقام مباراة الأهلي والمريخ السوداني يوم الجمعة ١٨ مارس في تمام الساعه السادسه مساء بتوقيت القاهره علي ملعب الاهلي السلام وي .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمريخ السوداني

وتذاع مباراة الأهلي والمريخ السوداني عبر قناة بي ان سبورتس بتعليق من عصام الشوالي .

وكان فريق الأهلي تعرض الهزيمة امام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا ذهاباً وإياباً وخسر بنفس النتيجة بهدف دون رد.



يمتلك فريق الأهلي 4 نقاط جمعها من الفوز على المريخ السودانى بالقاهرة 3/2 والتعادل مع الهلال بالسودان، والخسارة من صن داونز بالقاهرة وجنوب أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا



1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 4 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط

يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

يقام المؤتمر في السادسة والنصف مساء غد الخميس باستاد الأهلي we السلام، ومن المقرر أن يقوم موسيماني وكابتن الفريق بالحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بالمباراة.

هذا ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في الثالثة والنصف عصر غد الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي «كاف» المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.