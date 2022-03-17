عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الاهلي
الاهلي

 

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي لمتابعة مباراة الفريق أمام المريخ السوداني يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

 

موعد مباراة الاهلي والمريخ السوداني 

 

وستقام مباراة الأهلي والمريخ السوداني يوم الجمعة ١٨ مارس في تمام الساعه السادسه مساء بتوقيت القاهره علي ملعب الاهلي السلام وي .

 

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمريخ السوداني 

 

وتذاع مباراة الأهلي والمريخ السوداني عبر قناة بي ان سبورتس بتعليق من عصام الشوالي .

 

وكان فريق الأهلي تعرض الهزيمة امام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا ذهاباً وإياباً وخسر بنفس النتيجة بهدف دون رد.


يمتلك فريق الأهلي  4 نقاط جمعها من الفوز على المريخ السودانى بالقاهرة 3/2 والتعادل مع الهلال بالسودان، والخسارة من صن داونز بالقاهرة وجنوب أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 


1 - صن داونز.. 10 نقاط

2 - الأهلي.. 4 نقاط

3 - الهلال.. 4 نقاط

4 - المريخ.. 4 نقاط 

 

txt

شوبير عن إصابة بيرسي تاو: تواجد في المران وعانى من الإجهاد

يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

يقام المؤتمر في السادسة والنصف مساء غد الخميس باستاد الأهلي we السلام، ومن المقرر أن يقوم موسيماني وكابتن الفريق بالحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة الخاصة بالمباراة.

هذا ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في الثالثة والنصف عصر غد الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، ويسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي «كاف» المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.

بيتسو موسيماني موسيمانى الأهلى شوبير ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا المريخ السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

الطماطم بجنيه .. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

أوكرانيا تعلن التوصل إلى نوع من التسوية في المفاوضات مع روسيا

موضوعات متعلقة

ميزة خفية تساعدك في العثور على أندرويد حال فقدانه أو سرقته

ترشيحاتنا

تغييرات في تشكيل الأهلي أمام المريخ السوداني بفرمان موسيماني

ماذا حدث في ليلة النصف من شعبان وفضلها.. علماء يجيبون

الرئيس السيسي ينتصر للمواطن.. ماذا يعني تسعير رغيف الخبز الحر؟

مهام جديدة للمستقبل.. الصين تختبر محركا صاروخيا استعدادا للانطلاق إلى الفضاء

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والله عيب| بدلة ويجز تفتح عليه النار.. من وراء هذه الإطلالة؟

علاج انسداد الأنف عند الأطفال

شاب السبب .. لوسي : أصبت بتهتك في الأنسجة | خاص

للجلدية والصدرية والأنفية.. أسباب الحساسية وعلاجها بالأعشاب

فيديو

فنانة بديلة دنيا سمير غانم في مسلسل الكبير أوي..تعرف عليها

دماء في شهر العسل.. سمر ضحية زواج القاصرات بسبب مصروف المنزل بالقليوبية “فيديوجراف”

بناء على توجيهات الرئيس| القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية لتوزيعها بالمحافظات

مبادرة حياة كريمة.. توزيع مليون كرتونة بمناسبة شهر رمضان

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ