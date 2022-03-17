أخبار العالم| بايدن يصف بوتين بمجرم حرب ووصول البريطانيين المفرج عنهما من إيران إلى بريطانيا

شهدت الساحة الإقليمية والدولية، على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات الهامة التي رصدها موقع "صدى بلد"، ويفردها في التقرير التالي"

وصول البريطانيين المفرج عنهما من إيران إلى بريطانيا

أفادت وكالة "رويترز" بوصول المعتقلين الإيرانيين- البريطانيين نازانين زاجاري وأنوشه عاشوري إلى الأراضي البريطانية.

أوكرانيا.. تفاصيل صفقة الإفراج عن عمدة ميليتوبول مع روسيا

كشفت تقارير إعلامية أوكرانية عن إطلاق سراح عمدة مدينة ميليتوبول الذي اعتقلته قوات روسية مقابل تسليم 9 جنود روس.

أمريكا: نحن قريبون من اتفاق محتمل مع إيران حول النووي

أشارت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ”قرب“ التوصل إلى تفاهم مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يحد من برنامج طهران للأسلحة النووية، في أحدث مؤشر على تحقيق تقدم في الملف.

إصابة 3 سفن تحمل علم بنما بقصف روسي في البحر الأسود

قالت وكالة رويترز، اليوم الخميس، إن 3 سفن ترفع علم بنما أصيب في هجوم روسي بالبحر الأسود.

الاحتياطي الاتحادي يرفع أسعار الفائدة ويتوقع معركة ضد التضخم

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وتوقع أن تصل إلى نطاق بين 1.75 بالمئة و2 بالمئة بحلول نهاية العام.

أمريكا لـ رئيس أوكرانيا: لا نريد إشعال حرب عالمية ثالثة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الأربعاء، ردا على دعوات رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، بشأن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، إن “واشنطن ليست معنية بإشعال حرب عالمية ثالثة”.

دول الإمارات والكويت والبحرين ترفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية

كشفت بنوك مركزية في دول الخليج عن رفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة.

جونسون وولي العهد السعودي يتفقان على التعاون من أجل استقرار سوق الطاقة

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الأربعاء، إنه اتفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على التعاون لضمان استقرار أسواق الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

خطاب لا يغتفر.. روسيا تعلق على وصف بايدن لـ بوتين بأنه مجرم حرب

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، الأربعاء، إن وصف جو بايدن الرئيس الأمريكي ، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مجرم حرب” غير مقبول وخطاب لا يغتفر، وفق ما ذكرت لوكالة أنباء “تاس” الروسية.

سر صمود كييف في مواجهة موسكو.. كيف استعدت أوكرانيا للغزو الروسي؟

أفادت ياهو نيوز الأربعاء، بأن برنامج تدريب سري في أوكرانيا تديره وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “CIA”، ساعد الأوكرانيين في الاستعداد للغزو الروسي للبلاد.

لأول مرة|رويترز: الرئيس الأمريكي وصف بوتين بأنه "مجرم حرب"

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مجرم حرب”.