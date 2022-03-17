كيف تعرف من زار بروفايلك من الموبايل بدون برامج بـ 4 طرق

كيف تعرف من زار بروفايلك من الموبايل بدون برامج؟، سؤال يبحث الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إجابة له، حيث يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة من زار صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، ولكن هل يمكنك حقا معرفة من زار بروفايلك على الفيس بوك، فإذا كنت ممن يتساءلون عن كيف تعرف من زار بروفايلك من الموبايل بدون برامج يمكنك متابعة هذا المقال.

كيف تعرف من زار بروفايلك من الموبايل بدون برامج

الفضول هو جزء من طبيعتنا البشرية، لذلك تساءلت يوما ما إذا كان لديك معجبون أو منتقدون سريون؟، وترغب في الكشف عن هويتهم وهل من الممكن ذلك، سنوضح لك بالتفصيل فيما يلي الإجابة على سؤال كيف تعرف من زار بروفايلك من الموبايل بدون برامج.

اعرف من زار بروفايلك من الموبايل بدون برامج.. بهذه الطريقة

لا يوفر موقع فيسبوك Facebook طريقة لمعرفة من زار بروفايلك على منصتها، حيث تنص سياستها الرسمي ، المضمنة في إجابة على صفحة المساعدة، صراحةً على أنه لا يسمح فيسبوك للأشخاص بتتبع من يشاهد ملفاتهم الشخصية.

وفي الوقت نفسه، توجد العديد من الطرق التي تستطيع من خلالها التعرف على من قام بالدخول على ملفك الخصي على فيسبوك بكل سهولة سواء كانت تلك الطرق برامج يمكن تحميلها على أجهزة الكمبيوتر والهاتف المحمول أو من خلال المواقع الموجودة على الإنترنت، إليك كيفية معرفة من زار بروفايلك من الكمبيوتر بدون برامج:

1. اذهب إلى صفحة فيسبوك الرئيسية على متصفح الويب.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

3. انتقل إلى صفحتك الشخصية، من خلال النقر على صورة البروفايل أعلي يمين الصفحة.

4. انقر بالزر الأيمن للماوس على أي مكانٍ فارغ في الصفحة وستظهر لك قائمة خيارات.

5. اضغط على خيار "عرض مصدر الصفحة View Page Source ".

6. سترى نافذة جديدة في المتصفح تتضمن صفحة بها الكثير من ألأكواد الخاصة بالبرنامج.

7. اضغط على اختصار Ctrl + F على لوحة المفاتيح.

8. سيظهر لك مربع مخصص للكتابة، اكتب InitialChatFriendsList، وسترى قائمة مكونة من الأرقام هي عبارة عن أرقام ID للملفات الشخصية للأشخاص الذين زاروا ملفك الشخصي.

9. انسخ رقم ID الذي ترغب بمعرفة مالك الحساب الخاص به، وقم بلصقه بعد الرابط (www.facebook.com (ID number على صفحة المتصفح، ثم انقر على زر الادخال للوصول إلى الملف الشخصي لمن زار بروفايلك.

كيف تعرف من زار بروفايلك من الموبايل بدون برامج

معرفة من زار بروفايلك على الفيس بوك غير الاصدقاء 2022

- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك او افتح تطبيق الهاتف المحمول.

- انقر على صورة بروفايلك على فيسبوك الموجودة في الزاوية العليا اليمني من النافذة على موقع الويب، أما في الهاتف المحمول فمن خلال الضغط على زر الثلاث خطوط الأفقية، ثم الضغط على اسم الحساب في الخطوة التالية.

- انقر على خيار الأصدقاء للوصول إلى القائمة.

- في المتصفح اضغط على خيار "الأصدقاء Friends" الموجود بجانب اليوميات وفي الهاتف المحمول سيظهر لك خيار الأصدقاء الذي يمكنك الضغط عليه لاستعراض مجموعة أصدقائك.

- من الصفحة الجديدة سيظهر لك في بداياتها الأصدقاء الأكثر تفاعلا معهم أي أنهم أكثر من زار بروفايلك بين بقية الأصدقاء على حسابك.

كيف تعرف من زار بروفايلك من الموبايل بدون برامج

أسهل طريقة لمعرفة من زار بروفايلك

يمكنك معرفة من زار البروفايل الخاص بك على فيسبوك بطريقة سهلة، عبر استخدام برنامج مخصص لمتصفح كروم يسمى flatbook، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

- قم بتحميل تطبيق flatbook من متجر جوجل كروم.

- بمجرد الانتهاء من تحميل البرنامج، افتح حساب فيسبوك الخاص بك.

- قم بتفعيل الإضافة البرنامج من خلال الضغط على الأيقونة الظاهرة باللون البرتقالي على الشاشة حتى يستطيع المستخدم التعرف على من زار البروفايل الخاص به على الفيسبوك.

كيف تعرف من زار بروفايلك من الموبايل بدون برامج

أكثر شخص يزور بروفايلك على الفيس بوك

قد يظهر اسم أكثر شخص يزور بروفايلك على الفيس بوك ضمن خيارات البحث عند كتابة أول حرفٍ من اسمه في الحقل المخصص لذلك، أو من خلال إحدى التطبيقات يمكن من خلالها معرفة من زار بروفايلك على فيسبوك، من بينها تطبيق يدعى Who Viewed My Profile، حيث تقوم بالدخول على التطبيق وتسجل حساباتك على فيس بوك وسترى من زار ملفك الشخصي.

كيف تعرف من زار بروفايلك من الموبايل بدون برامج

كيف تعرف من زار بروفايلك على الفيسبوك بالوقت والتاريخ

كيف تعرف من زار بروفايلك على الفيسبوك بالوقت والتاريخ، ويمكنك ذلك بمساعدة بعض التطبيقات التي يتم تثبيتها من على متجر جوجل بلاي، من هذه التطبيقات التالي:

1. تطبيق Profile Tracker: هو من أفضل التطبيقات التي تساعدك على معرفة من زار بروفايلك بالوقت والتاريخ، من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية الخاصة بحسابك الشخصي على فيسبوك ومعرفة الأشخاص جميعا، ويمكنك ذلك باتباع الخطوات التالية:

- قم بتثبيت تطبيق Profile Tracker من متجر جوجل بلاي.

- قم بتسجيل الدخول على التطبيق من خلال ملئ بيانات حسابك المطلوبة.

- السماح للتطبيق بالدخول على الملف الشخصي الخاص بك على فيسبوك من خلال الضغط على كلمة تفعيل.

- سوف يطلب منك تحديث الصفحة، قم بالضغط على كلمة تحديث، وسوف تظهر قائمة التطبيق في الصفحة الرئيسية للفيسبوك الخاص بك.

- قم بالضغط على قائمة التطبيق حتى تظهر لك الأشخاص الذين قاموا بزيارة بروفايلك بالوقت والتاريخ.

كيف تعرف من زار بروفايلك من الموبايل بدون برامج

الطريقة الصحيحة لمعرفة من زار بروفايلك على الفيس بوك

أولا: سجل الدخول إلى الحساب الشخصي في الفيسبوك عن طريق التطبيق الهاتف المحمول.

ثانيا: انقر على الثلاث خطوط الأفقية التي توجد في التطبيق ثم مرر لأسفل للوصول إلى خيار اختصارات الخصوصية .

ثالثا: قم بالنقر على كلمة فحص الخصوصية وسوف ترى كلمة خاصة بمن رأي صفحتي الشخصية.

رابعا: قم بالنقر على خيار “من رأي صفحتي الشخصية”، وسوف يظهر جميع المعلومات بالتواريخ أيضا.