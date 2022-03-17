شكله غريب ومميز.. اكتشاف بقايا ديناصور عاش قبل 192 مليون سنة.. شاهد

اكتشف علماء الحفريات بقايا ديناصور مرعب وغريب الشكل يعود تاريخيه إلى 192 مليون عام في جنوب غرب الصين.

وتعد حفرية الديناصور المكتشف والتي أطلق عليه اسم «Yuxisaurus kopchicki» أقدم ديناصور مدرع ومحفوظ بشكل جيد تم العثور عليه في آسيا.

وعاش الديناصور ثيروفوران، والذي يضم أيضاً فصليتي «ستيجوسورس وأنكيلوصوروس»

منذ حوالي 192 - 174 مليون سنة خلال العصر الجوراسي المبكر.

وكانت تتميز هذه الفصائل من الديناصورات ببنية ثقيلة، ودروع مميزة، وميزات عديدة غير عادية لجمجمتها لا سيما فيما يتعلق بالعظام التي كانت ستحيط دماغها.

اكتشاف بقايا ديناصور عاش قبل 192 مليون سنة

وتتكون البقايا من هيكل عظمي واحد غير مكتمل، بما في ذلك أجزاء من الجمجمة والفكين والعمود الفقري وحزام الكتف والأطراف وعدد كبير من أشواك وصفائح الدروع.

وقال الباحث بول باريت: «على الرغم من أن لدينا شظايا محيرة من الديناصورات المدرعة المبكرة من آسيا، فهذه هي المرة الأولى التي نمتلك فيها ما يكفي من المواد للتعرف على نوع جديد من المنطقة والتحقيق في تاريخها التطوري».

الديناصور ثيروفوران

وأضاف الخبير الأثري: «آمل أن يكون هذا الاكتشاف هو الأول من بين العديد من الديناصورات الجديدة من المواقع التي اكتشفها زملائي في يونان».

وأطلق البروفيسور باريت وزملاؤه من جامعة يونان والأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة إنديانا في بنسلفانيا على النوع الجديد اسم Yuxisaurus kopchicki.

الديناصور ثيروفوران

واختتم الباحثون أن اكتشافهم أكد الانتشار الجغرافي السريع وتنوع هذه المجموعة من الديناصورات بعد ظهور النوع الأول منذ حوالي 200 مليون سنة.