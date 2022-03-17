وظيفة قيادية شاغرة بمديرية الشئون الصحية بأسيوط .. اعرف التفاصيل

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن حاجة المحافظة لشغل وظيفة قيادية شاغرة بمديرية الشئون الصحية طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1219 لسنة 2017 لافتاً إلى تلبية احتياجات المحافظة بكافة القيادات ومعاونيهم من المؤهلين لشغل هذه المناصب مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك حتى يتم اختيار قيادات قادرة على قيادة المستقبل وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.



وأضاف محافظ أسيوط أن الوظيفة القيادية التي تم الإعلان عنها تتضمن الحاجة إلى مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بالمستوى الوظيفي مدير عام بمجموعة الوظائف التخصصية (المجموعة النوعية للوظائف القيادية) بموازنة مديرية الشئون الصحية بالمحافظة للعام المالي 2021/2022 لافتاً إلى فحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم سيتم عن طريق لجنة متخصصة للتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية مؤكداً على عدم الالتفات للطلبات التي تقدم بالبريد أو قبل أو بعد الميعاد المحدد (خلال شهر من تاريخ الاعلان) الذي يبدأ من 15 مارس الجاري ونهايته 14 أبريل القادم.

وأوضح اللواء المهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة إنه يشترط لشغل الوظيفة أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس طب وجراحة على أن يكون قد قضى مدة قدرها عامين على الأقل في وظيفة من وظائف الدرجة الأدنى مباشرة (الأولى) أو قضاء مدة كلية 17عاماً على الأقل تتفق وطبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري فضلاً عن اجتياز البرنامج التدريبي المقرر لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولديه القدرة على القيادة والتوجيه والإشراف والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية والتعامل مع الحاسب الآلي مضيفاً إنه على راغبي التقدم لشغل إحدى الوظائف المشار إليها التقدم شخصياً للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإشرافية بديوان عام المحافظة ـ بالإدارة العامة للموارد البشرية بالدور التاسع لاستيفاء النموذج المعد لذلك خلال شهر على أن يتم ارفاق الأوراق المطلوبة عدد أصل و6 صور من المستندات (معتمدة ومختومة) وهي (بيان حالة وظيفية باسم لجنة الوظائف القيادية ، وبيان بالانجارات معتمد من رئيس الجهة التابع لها المتقدم إذا كان من العاملين بها ، ومقترحات تطوير الوظيفة المتقدم لشغلها طبقاً للنموذج المرفق بقرار وزير التخطيط رقم 95 لسنة 2017 بالاضافة إلى تقارير الكفاية المعتمدين عن السنتين الأخيرين بتقدير ممتاز وخطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية وأنه غير موقع عليه أي جزاءات لم يتم محوها موجه للجنة الدائمة لاختيار الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة فضلاً عن الدورات التدريبية اللازمة في مجال شغل الوظيفة وشهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر إن وجدت كذا عدد 6 صور فوتوغرافية حديثة.