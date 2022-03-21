بالصور .. شاهد أجواء احتفالات عيد الأم في المدارس

شهدت المدارس الابتدائية اليوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022 اجواء احتفالية بأشكال مختلفة بمناسبة عيد الام.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد اجواء احتفالات عيد الام في المدارس

احتفالات عيد الام في المدارس

ومن جانبها .. أصدرت إدارة حدائق القبة التعليمية تعليمات رسمية لجميع مديري المدارس ، شددت خلالها على ضرورة مراعاة ظروف الطلاب الأيتام والطلاب الذين يعانون من انفصال الاب والام اثناء احتفال المدارس بـ عيد الأم .

احتفالات عيد الام في المدارس

حيث قالت إدارة حدائق القبة التعليمية في تعليماتها الصادرة لمديري المدارس : نظرا لوجود أطفال أيتام بمدارس الادارة حالات انفصال ، ومراعاةً للظروف النفسية للأطفال ، يجب الاقتصار فى حفلة عيد الأم في كل مدرسة على كلمات بالإذاعة تبين فضل الأم ودورها فى تربية النشء ، وايضا الدعاء للأمهات الأحياء والأمهات الذين توفوا بالرحمة والمغفرة .

احتفالات عيد الام في المدارس

وشددت إدارة حدائق القبة التعليمية ، على جميع مديري المدارس ، بعدم عرض فقرات تدعو الى اثارة الاطفال ، أو تجرح مشاعرهم ، مع التأكيد على عدم دفع التلاميذ إلى إحضار هدايا عيد الام للمدرسات ، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وعلى جانب آخر .. كان قد أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، نتيجة مسابقة الأم المثالية والأب المثالي علي مستوي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية ال33 التابعة لها

احتفالات عيد الام في المدارس



و أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن كل أم فازت أو لم تفز بالمسابقة هي أم عظيمة.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لقد جعل الله تعالى الجنة تحت اقدام الامهات وإن بر الأم واجب وفرض حيث تقوم الأم بأقدس الأدوار ، وهو دورها كأم فهي جزء أساسي من كيان المجتمع وتساهم في بناء المجتمعات بل والحضارات ، وهذا الاحتفال تقديرا لها ولجهودها وإنجازاتها، فالمرأة المصرية هبة الله ومصنع الرجال.. ومصدر الأمان والاستقرار العاطفى.. وعلى مدار رحلة البشرية يشهد تاريخنا منذ الفراعنة وحتى الآن أنها شريكة الحياة.. مدبرة لأسرتها.. قائدة لسفينتها.

احتفالات عيد الام في المدارس



وهذا التكريم تأكيدا على الدور الإنسانى والاجتماعى ودليل على الإعتراف بفضلهن ونوع من أنواع رد الجميل من خلال التحفيز المادي والمعنوي أيضا .