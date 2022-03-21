مكالمة مفاجئة من ابنة وزيرة التضامن على الهواء|وحكايات "القباج" مع عيد الأم

وزيرة التضامن الإجتماعى:

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نيفين القباج: كل سنة وكل أم في مصر طيبة| فيديو



قالت الدكتورة "نيفين القباج " ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، خلال لقائها لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية، بمناسبة عيد الأم : كل سنة وكل أم في مصر طيبة ورائعة ، وكل سنة وكل أم معندهاش ولاد بس روحها روح الأمومة.

وقالت " القباج"، إن الأمومة في منصبها ثرية وفيها عطاء ، وإحساس بالآخر، متابعة: “غصب عني بحس بالناس وده حقهم علينا”.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أنه من حسن الحظ أنها حصلت على وظيفة الوزيرة بعد أن كبر أولادها، مشيرة إلى أن تواصلها مع أولادها بالكامل من خلال الهاتف بسبب تواجدهم خارج مصر.

وتابعت قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أول هدية حصلت عليها من ابنتها مريم كانت "نوت بوك " بها رسومات جميلة أهدتها لها .

واستكملت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أنها نشأت في منزل يتكون من 5 بنات وولد، وكانت تدرس فى مدرسة بنات فقط، وهو ما جعل اللقاءات عاطفية أكثر من كونها مدرسة.



وأعلنت نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالي: سهير عبدالسلام علي محمد الأولى على محافظة المنوفية، وميرفت عويضة ميخائيل عويضة الأولى على محافظة بورسعيد، وفاطمة إسماعيل محمد الصيفي الأولى على محافظة البحيرة، ورباب عبد الحي عوض عبد الحافظ الأولى على محافظة كفر الشيخ، ونجلاء محمد الخضري الأولى على محافظة القاهرة، وهناء محمد عبد العزيز بسيوني الأولى على محافظة الغربية، و اميمة محمد محمد الخواص الأولى على محافظة الإسماعيلية، وعلية عبد الهادي أبو الليل عبد الرحمن الأولي علي محافظة أسيوط، وهدي محمد علي يونس الأولي علي محافظة الجيزة، وصفاء أحمد صابر حفني الأولى على محافظة الأقصر.