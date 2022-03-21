عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكالمة مفاجئة من ابنة وزيرة التضامن على الهواء|وحكايات "القباج" مع عيد الأم

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

وزيرة التضامن الإجتماعى:

كنت شغالة في مصنع| وزيرة التضامن تروي أسرارًا عن نشأتها .. شاهد

القباج: أول هدية عيد أم حصلت عليها ما زلت أحتفظ بها| شاهد

وزيرة التضامن تتفاجأ بتهنئة ابنتها على الهواء بمناسبة عيد الأم| شاهد

وزيرة التضامن : شغلي بعوّض فيه شعور الأمومة بخدمة الأطفال والأيتام |فيديو

نيفين القباج: كل سنة وكل أم في مصر طيبة| فيديو
 

قالت الدكتورة "نيفين القباج " ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، خلال لقائها لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية، بمناسبة عيد الأم  : كل سنة وكل أم في مصر طيبة ورائعة ، وكل سنة وكل أم معندهاش ولاد بس روحها روح الأمومة.

وقالت " القباج"، إن الأمومة في منصبها ثرية وفيها عطاء ، وإحساس بالآخر، متابعة: “غصب عني بحس بالناس وده حقهم علينا”.

وأضافت  وزيرة التضامن الاجتماعي ، أنه من حسن الحظ أنها حصلت على وظيفة الوزيرة بعد أن كبر أولادها، مشيرة إلى أن تواصلها مع أولادها بالكامل من خلال الهاتف بسبب تواجدهم خارج مصر.

وتابعت قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أول هدية حصلت عليها من ابنتها مريم كانت "نوت بوك " بها رسومات جميلة أهدتها لها  .

واستكملت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أنها نشأت في منزل يتكون من 5 بنات وولد، وكانت تدرس فى مدرسة بنات فقط، وهو ما جعل اللقاءات عاطفية أكثر من كونها مدرسة.


وأعلنت نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالي: سهير عبدالسلام علي محمد الأولى على محافظة المنوفية، وميرفت عويضة ميخائيل عويضة الأولى على محافظة بورسعيد، وفاطمة إسماعيل محمد الصيفي الأولى على محافظة البحيرة، ورباب عبد الحي عوض عبد الحافظ الأولى على محافظة كفر الشيخ، ونجلاء محمد الخضري الأولى على محافظة القاهرة، وهناء محمد عبد العزيز بسيوني الأولى على محافظة الغربية، و اميمة محمد محمد الخواص الأولى على محافظة الإسماعيلية، وعلية عبد الهادي أبو الليل عبد الرحمن الأولي علي محافظة أسيوط، وهدي محمد علي يونس الأولي علي محافظة الجيزة، وصفاء أحمد صابر حفني الأولى على محافظة الأقصر.

وزيرة التضامن عيد أم مناسبة عيد الأم خدمة الأطفال والأيتام نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب..قفزة كبيرة لـ أسعار المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقام تاريخية

بنك مصر يعيد إصدار شهادة " طلعت حرب " سنوية بعائد 18%

عرض خيالي لا يمكن رفضه.. هل يصبح محمد صلاح الأغلى في تاريخ كرة القدم ؟

ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم 21-3-2022

تبدأ من 6 آلاف.. أسعار تذاكر عمرة رمضان لهذا العام

الذهب يقفز بشكل تاريخي.. ارتفاع الجرام 46 جنيها بمستهل التعاملات

ننشر أعلى شهادات الادخار بـ 4 بنوك بعد قرار رفع سعر الفائدة 1%

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 1%

ترشيحاتنا

السكة الحديد: اختصار وصول ‏‎وقيام قطارات‎ ‎وجه بحري"الروسي" بـ شبرا الخيمة مؤقتًا

حكم التحدث أثناء الأذان .. اِعرف الضوابط والمأثور عن النبي

ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عقب رفع أسعار القائدة

بالصور .. هدوء لجان أولى ثانوي في ثاني أيام الامتحانات الإلكترونية التدريبية

رئيس مجلس النواب: التغيرات المناخية تمثل تحديا عالميا ومواجهتها السريعة أصبحت إلزامية

خبير اقتصادي: رفع الفائدة يجذب استثمارات عربية وأجنبية لأدوات الدين في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مقاومة العطش في رمضان

أبرز إطلالات النجمات في حفل موريكس دور بدبي| صور

فوائد بذور الشيا .. مزايا متعددة أبرزها زيادة هرمون الذكورة

بعد تولي طالبان.. وزير مالية أفغانستان سائق تاكسي في شوارع أمريكا

فيديو

الرواتب وإجراءات جديدة خلال أيام.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمواطنين|"فيديوجراف"

وداعًا.. رحلة زكي فطين عبد الوهاب مع مرض السرطان وأسرار حياته

الرئيس ينتصر للمواطنين .. تفاصيل الموازنة العامة للدولة 2022/2023

لغز وفاة شاب وفتاة داخل شقة بأكتوبر

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

مجدي أبوزيد

المجتمع المصرى يحصد نتاج الفن الهابط

اﻟﻤﺰﻳﺪ