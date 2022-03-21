عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عقب رفع أسعار القائدة

الدرهم الاماراتي
الدرهم الاماراتي

شهدت أسعار الدرهم الإماراتي ارتفاعا طفيفا مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 21-3-2022، عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة في البنوك بنحو 1% .

وسجل سعر الدرهم الاماراتي البنك الأهلي المصري 4.75 جنيه للشراء و4.76 جنيه للبيع، وفي المصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدرهم الاماراتي 4.74 جنيه للشراء و4.77 جنيه للبيع.

txt

زيادة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عقب رفع الفائدة في البنوك

txt

ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم 21-3-2022

ووصل سعر الدرهم الاماراتي في بنك أبو ظبي التجاري 4.71 جنيه للشراء و4.77 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل 4.68 جنيه للشراء و4.77 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم سجل الدرهم الاماراتي  4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدرهم الاماراتي في بنك مصر 4.60 جنيه للشراء و4.76 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعية سجل 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني وصل إلى 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان سجل 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

 

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 1%

 قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

يذكر أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

التعافي الاقتصادي

وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

 

وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

 

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

الدرهم الاماراتى البنك الأهلى المصرى البنك المركزي المصري بنك مصر العملات العربية الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب..قفزة كبيرة لـ أسعار المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقام تاريخية

بنك مصر يعيد إصدار شهادة " طلعت حرب " سنوية بعائد 18%

عرض خيالي لا يمكن رفضه.. هل يصبح محمد صلاح الأغلى في تاريخ كرة القدم ؟

ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم 21-3-2022

تبدأ من 6 آلاف.. أسعار تذاكر عمرة رمضان لهذا العام

الذهب يقفز بشكل تاريخي.. ارتفاع الجرام 46 جنيها بمستهل التعاملات

ننشر أعلى شهادات الادخار بـ 4 بنوك بعد قرار رفع سعر الفائدة 1%

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 1%

موضوعات متعلقة

زيادة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عقب رفع الفائدة في البنوك

جنيهان ارتفاعا في سعر اليورو مقابل الجنيه عقب قرار المركزي برفع سعر الفائدة

تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار عقب قرار المركزي برفع سعر الفائدة

ارتفاع سعر الدولار في البنوك اليوم 21-3-2022

مصلحة الضرائب تعلن عن حاجتها لـ 588 موظفا جديدا.. الشروط وطريقة التقديم

اقتصاد السعودية| مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12875 نقطة

"رواد 2030" يشارك في الاجتماع التشاوري لمشروع تمكين رائدات الأعمال بالشرق الأوسط

التخطيط: تطوير 214 مركزًا تكنولوجيا بالأحياء لمحاربة الفساد والحفاظ على المال العام

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يلتقي البطريرك الماروني ويبحثان التعاون |صور

5 خطوات لـ حجز شقة من وحدات "سكن ودار مصر" وجنة

بحسب الوزن.. الحكومة تحدد سعر رغيف العيش البلدى والفينو

السكة الحديد: اختصار وصول ‏‎وقيام قطارات‎ ‎وجه بحري"الروسي" بـ شبرا الخيمة مؤقتًا

حكم التحدث أثناء الأذان .. اِعرف الضوابط والمأثور عن النبي

ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عقب رفع أسعار القائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مقاومة العطش في رمضان

أبرز إطلالات النجمات في حفل موريكس دور بدبي| صور

فوائد بذور الشيا .. مزايا متعددة أبرزها زيادة هرمون الذكورة

بعد تولي طالبان.. وزير مالية أفغانستان سائق تاكسي في شوارع أمريكا

فيديو

الرواتب وإجراءات جديدة خلال أيام.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمواطنين|"فيديوجراف"

وداعًا.. رحلة زكي فطين عبد الوهاب مع مرض السرطان وأسرار حياته

الرئيس ينتصر للمواطنين .. تفاصيل الموازنة العامة للدولة 2022/2023

لغز وفاة شاب وفتاة داخل شقة بأكتوبر

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

مجدي أبوزيد

المجتمع المصرى يحصد نتاج الفن الهابط

اﻟﻤﺰﻳﺪ