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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الأقصر يشهد حفل تكريم الأم المثالية ..صور

تكريم الام المثالية
تكريم الام المثالية

شهد محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، حفل تكريم الأم المثالية لعام 2022 الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الدولية، ونظمته وحدة السكان بديوان عام المحافظة، ومؤسسة نايل بالاس الخيرية بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية التربيه والتعليم بالأقصر، وتحت رعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.


وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمة مدير وحدة السكان بالمحافظة رجاء شوقي، وكلمات المشاركين من مؤسسة نايل بالاس الخيرية، ومديرية التضامن ومديرية التربية والتعليم، كما تم تقديم مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية لأطفال مدارس الراهبات الخاصة والنيل الدولية والأقصر الاعدادية بنات والفرنسيسكان الخاصة، كما تم على هامش الاحتفالية افتتاح معرض مفتوح لعرض وبيع المنتجات اليدوية والاكسسورات.


وشملت فعاليات الحفل تكريم عدد 17 أم مثالية على مستوى المحافظة تم اختيارهم بناء على لجنة مكونة من(وحدة السكان بديوان عام المحافظة -  ومؤسسة نايل بالاس الخيرية– ومديرية التضامن الاجتماعى – ومديرية الشباب والرياضة) طبقاً للمعايير والشروط الموضوعة (ام شهيد – زوجة شهيد – ارملة – ام بديل – مطلقة- ذوى الهمم)، كما تم تنظيم فقرة لرد الجميل تم خلالها تكريم 30 أم من المؤسسات الخيرية، كما تم تكريم الدكتور أحمد العراقى على مجهوداته المبذولة بوحدة السكان مقدمه من محافظة الأقصر.


ومن جانبه عبر نائب محافظ الأقصر، عن سعادته بتكريم الأمهات المثاليات اللاتي تم اختيارهن مؤكدا أن كل أم مصرية ورائها قصة كفاح وتضحية وحنان تستحق التكريم عليها، فالأم هي التي تسهر وتربي وتضحي من أجل أبناءها وتغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة وقبل كل ذلك تتحلى بصفات إنكار الذات.

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الأقصر التضامن التضامن الاجتماعي محافظ الأقصر مديرية التضامن الاجتماعي

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