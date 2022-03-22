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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بريطاني يعثر على رسالة بحر غامضة كتبتها طفلة كندية منذ 21 عاما|شاهد

رسالة بحر
رسالة بحر

خلال تمشيه على أحد شواطئ إنجلترا، تفاجأ رجل بـ زجاجة ألقاها البحر، تحمل بداخلها رسالة عمرها 21 عامًا كانت قد انطلقت في رحلة استغرقت أزمانا عبر المحيط الأطلسي قادمة من جزر البهاما.

عثر «كريسبين بينتون» على الزجاجة خلال جولة ما بعد عمله على شاطئ كاسل بيتش بـ فالموث في إنجلترا.

كان بنتون قد أنهى عمله للتو في فالموث باكيت ورأى أن الطقس كان لطيفًا فانطلق إلى كاسل بيتش في نزهة على الأقدام.

رسالة غامضة داخل الزجاجة

احتوت الزجاجة على رسالة مكتوبة بخط فتاة في السادسة من عمرها عام 2001 وتدعى آنا من كندا، وقد كتبت رسالتها البريئة في جزر الباهاما، بألوان أطفال قديمة.

وجاء في الرسالة: في 21 يونيو 2001 الساعة 9:24 مساءً، كتبت آنا "من فضلك لا تلوث البيئة" واستكملت: "من فضلك اكتب لي إذا تلقيت هذه الرسالة."

وضمّنت “آنا” عنوانها البريدي "994،Bergar، Laval، Quebec، H7L 5A1" لكي يرسل من يجد الزجاجة بريدًا لها.

ومع ذلك، قاد البحث عبر الإنترنت عن العنوان المكتوب في الرسالة بينتون إلى مكان أصبح الآن منطقة صناعية.

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