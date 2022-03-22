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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. مدرب يوجا عمره 125 عاما ينحني لرئيس وزراء الهند|فيديو

الهند
الهند

مشهد غريب وثقته وسائل الإعلام الهندية لمعمر هندي يبلغ من العمر 125 عامًا ينحني لرئيس وزراء الهند، أثناء تسلمه جائزة بادما شري عن عمله كمدرب لليوجا طوال عقود وكفاحه من أجل تعليم الأجيال وإنقاذ المرضى.

«سوامي سيفاناندا» ممارس يوجا يبلغ من العمر 125 عامًا، ظهر قبل استلام جائزته ينحني أمام رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا موديثم» في مشهد غريب.

كان معلم اليوجا المولود منذ عام 1896 يرتدي زيًا أبيض وحافي القدمين في قاعة داربار الفخمة في راشتراباتي بـ هافان، استعدادًا لاستلام الجائزة القيمة.

وفي أثناء توجهه إلى صعود منصة التكريم، جثا العجوز المعمر على ركبتيه أمام رئيس الوزراء مودي، مما أثار ضجة من التصفيق داخل القاعة.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فقد كرس سوامي سيفاناندا حياته من أجل رفاهية غيره من البشر، فقد كان يخدم المصابين بالجذام في بوري على مدار الخمسين عامًا الماضية.

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