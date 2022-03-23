الحالة المرورية اليوم الأربعاء 23 - 3 – 2022.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن حالة المرور اليوم الأربعاء 23 - 3 – 2022.



وأكد عاصم الشندويلي مراسل صدى البلد، أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة مصحوبًا بنشاط في حركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة وذلك تبعًا ما صرحت به هيئة الأرصاد الجوية، مشددًا على أهمية توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق وخصوصًا السريعة و الصحراوية منها واتباع كافة الإرشادات والقواعد المرورية.



وأضاف " الشندويلي":" كوبري الدقي في الاتجاهين به حالة من السيولة المرورية بالإضافة إلى شارع التحرير أسفل كوبري الدقي يوجد به سيولة أيضًا أما كوبري 15 مايو القادم من أكتوبر وميدان لبنان يشهد حالة من الكثافات المرورية لوجود مدارس ومصالح حكومية عند نزلة الزمالك والتي تؤثر على الحركة المرورية".



وتابع:" الاتجاه القادم من الزمالك ومناطق وسط القاهرة ويسلك كوبري 15 مايو والمتجه إلى زايد وأكتوبر يشهد حالة من السيولة المرورية "، مؤكدًا أن رجال المرور موجودين بكثافة في المناطق التي تشهد حالة من التكدسات المرورية لإحداث سيولة مرورية في هذه الطرق".



