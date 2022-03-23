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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توفر كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة “فيديوجراف”

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوفير السلع الأساسية لتقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان 2022 .  

أماكن سيارات القوات المسلحة 

وبحسب بيان، الأربعاء، قامت هيئة الإمداد والتموين من خلال إدارتها التخصصية، بتجهيز وتعبئة أكثر من مليون ونصف عبوة غذائية لطرحها في الأسواق بنسبة خصم تصل إلى 60%، ودفعها في المحافظات التي تقع في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. 

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وللمزيد حول أماكن منافذ القوات المسلحة أو منافذ الجيش وسلع القوات المسلحة قبل حلول شهر رمضان 2022 شاهد الفيديوجراف التالي:

منافذ القوات المسلحة سلع القوات المسلحة أماكن منافذ القوات المسلحة منافذ الجيش أماكن سيارات القوات المسلحة

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