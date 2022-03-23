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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تصرفها غريب.. راكبة تركية تتسبب في تغيير مسار رحلة طائرة من مانشستر..شاهد

تصرفها غريب.. راكبة
تصرفها غريب.. راكبة من تركيا تتسبب في تغيير مسار رحلة طائرة

تسبب تصرف غريب من راكبة في تغيير مسار إحدى الرحلات المتجهة من مدينة مانشستر البريطانية إلى تركيا، حيث تم تحويل الرحلة إلى فيينا.

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وحسب ما نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، فإن الراكبة أصيبت بحالة كبيرة من العنف وصفعت عدد من الركاب على وجوههم في منتصف الرحلة المقررة، والتي تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة.

وقال شاهد عيان إن الراكبة كانت عدائية تجاه الموظفين بسبب بكاء الأطفال أثناء الرحلة وصفعت ركابا آخرين.

وتابع: «ثم جاءت إلى مقدمة الطائرة، وكانت غاضبة حقًا تجاه موظفي Jet2 ولم تهدأ، فكان صوتها أعلى وأكثر عدوانية وتصرخ في وجوه الناس».

وأضاف أن الموظفين اتخذوا بعد ذلك قرارًا بتحويل الرحلة إلى فيينا، لافتاً إلى أنه عندما هبطت الطائرة صفعت  المرأة  راكبة أخرى أثناء هبوطها.

وامتنع مطار مانشستر عن التعليق على الموقف قائلا إن التعليق على الأمر يعود إلى شركة الطيران.

وأكدت “جت 2” في بيان وقوع الحادث: «الرحلة استمرت بنجاح في أنطاليا بمجرد إنزال الراكبة، نتبع نهجًا غير متسامح مطلقًا مع السلوك التخريبي».

وكان لا بد من تحويل الرحلة إلى العاصمة النمساوية حتى يمكن تنزيل المرأة، حيث وصلت في الساعة 11.40 صباحًا قبل أن تواصل إلى أنطاليا بعد ساعتين من الموعد المحدد.

 

تصرف غريب مدينة مانشستر تغيير مسار الرحلات المتجهة تركيا فينا

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