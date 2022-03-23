عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توم هانكس يفاجيء عروس تمنت حضوره حفل زفافها.. صور

توم هانكس مع العروس
توم هانكس مع العروس الباكية

فاجيء الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس ، عروس من أشد محبيه بحضور حفل زفافها، أثناء التقاطها الصور مع صديقاتها وصيفات الشرف بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

حضر توم هانكس الذي يبلغ من العمر 65 عاما، جلسة تصوير عروس، والتقط معها الصور التذكارية وهي غارقة في دموعها من تأثير المفاجأة. 

توم هانكس مع العروس 

وشارك مصورة حفل الزفاف مفاجأة توم هانكس وبكاء العروس التي صدمت بحضور نجمها المفضل، في بتسبيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وليست هذه المرة الأولى التي يحضر فيها توم هانكس جلسة تصوير في حفل زفاف، ليدخل السرور على قلب محبيه في أهم يوم في حياتهن. 

وشاركت ريتا ويسلون زوجة توم هانكس في الصور أيضا، ووصفته العروس بأنه شخصا رائعا، وجعل يومها لا ينسى. 

توم هانكس 

وينتظر توم هانكس عرض فيلمه الجديد Elvis ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي يونيو المقبل. 

فيلم Elvis الذي أخرجه الأسترالي باز لورمان يعد من أبرز الأعمال الفنية المنتظرة في الموسم الجديد الذي يفتتحه مهرجان كان رسميا، ومن المقرر عرضه يوم 24 يونيو.

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته. 

توم هانكس زوجة توم هانكس صور توم هانكس أفلام توم هانكس Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ ضد اليوتيوبر حمدي ووفاء.. تفاصيل

الأرصاد تحذر: كتلة أوروبية باردة تضرب البلاد بعد ساعات مصحوبة برعد وأمطار|صور

الكرملين: إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا خطوة متهورة

ارتفاع ملحوظ .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-3-2022

الأرصاد: «الشتاء لسه مكمل».. وتعلن موعد تحسن الطقس|فيديو

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

ترشيحاتنا

صانعة الوطن .. الرئيس السيسي يهنئ سيدات مصر في يوم المرأة المصرية

FIFA يطلق مرحلة جديدة لبيع تذاكر كأس العالم 2022 حتى 29 مارس

الرئيس السيسي: يوم جميل للاحتفال بالأم والأخت والابنة والمرأة المصرية

مسئول بالزراعة: أتوقع انخفاض قادم فى أسعار الخضروات والفاكهة  خلال شهر رمضان

تصرفها غريب.. راكبة تركية تتسبب في تغيير مسار رحلة طائرة من مانشستر..شاهد

شاهد.. السيسي يكرم فريدة الشوباشي في حفل الأم المثالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال مسلسل نتفليكس Bridgerton يحتفلون بالعرض الخاص لموسمه الثاني | شاهد

المخرج محمد دياب مع أبطال مسلسل Moon Knight في عرضه الخاص بهوليوود.. صور

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

فيديو

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توفر كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة “فيديوجراف”

مش مصري.. تعرف على خليفة طارق حامد في الزمالك.. فيديو جراف

وفاة الفريق عبدرب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق

فيديوجراف.. قصة تربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ