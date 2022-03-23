توم هانكس يفاجيء عروس تمنت حضوره حفل زفافها.. صور

فاجيء الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس ، عروس من أشد محبيه بحضور حفل زفافها، أثناء التقاطها الصور مع صديقاتها وصيفات الشرف بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

حضر توم هانكس الذي يبلغ من العمر 65 عاما، جلسة تصوير عروس، والتقط معها الصور التذكارية وهي غارقة في دموعها من تأثير المفاجأة.

توم هانكس مع العروس

وشارك مصورة حفل الزفاف مفاجأة توم هانكس وبكاء العروس التي صدمت بحضور نجمها المفضل، في بتسبيرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وليست هذه المرة الأولى التي يحضر فيها توم هانكس جلسة تصوير في حفل زفاف، ليدخل السرور على قلب محبيه في أهم يوم في حياتهن.

وشاركت ريتا ويسلون زوجة توم هانكس في الصور أيضا، ووصفته العروس بأنه شخصا رائعا، وجعل يومها لا ينسى.

توم هانكس

وينتظر توم هانكس عرض فيلمه الجديد Elvis ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي يونيو المقبل.

فيلم Elvis الذي أخرجه الأسترالي باز لورمان يعد من أبرز الأعمال الفنية المنتظرة في الموسم الجديد الذي يفتتحه مهرجان كان رسميا، ومن المقرر عرضه يوم 24 يونيو.

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.