محافظ أسيوط يفتتح معرض المشغولات اليدوية والمنتجات الزراعية والألبان لطلاب المدارس

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،معرض المشغولات اليدوية والمنتجات الزراعية والألبان التي تم تصنيعها بواسطة طلاب ومعلمين المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة وفقًا للمعاير والمواصفات الصحية ومعرض الصحافة المدرسية وذلك بمقر مدرسة الخديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق مدينة أسيوط .



حضر الفعاليات محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وأيمن محروس رئيس حي شرق وعلي خميس مدير إدارة التربية الخاصة وضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية وسها حسين مدير مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات ومديرى الإدارات التعليمية وبعض موجهى العموم ومديري مدارس التعليم الفني والزراعي بالمحافظة.

حيث بدأ محافظ أسيوط زيارته للمدرسة بتفقد معرض الصحافة المدرسية لطلاب مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات والتي تتضمن مجلات حائط عن محافظة أسيوط ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروعات القومية والتنموية التي تم ويجرى تنفيذها بالمحافظة واستمع إلى شرح بعض الطلاب للمجلات والأعمال المعروضة.

ثم افتتح المحافظ ومرافقوه معرض المشغولات والمنتجات اليدوية والمنتجات الزراعية والالبان لطلاب مدارس المحافظة ومدارس التعليم الفني بمختلف الإدارات التعليمية والتعليم المجتمعي والتي تضمنت مشغولات يدوية وإكسسوارات ومشغولات خشبية ومعادن متنوعة ومنتجات زراعية بمختلف أنواعها ومنتجات الألبان وعسل النحل والحلويات والمخبوزات التي قام بتصنيعها طلاب المدارس الفنية والزراعية بمعامل المدارس بالإضافة إلى إنتاج بعض مزارع الطيور والحيوانات بالمحافظة واستمع إلى شرح من الطلاب والمعلمين ومديرى الإدارات التعليمية للأعمال والمنتجات المعروضة بالمعرض وأسعارها التي تباع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

كما شهد المحافظ الحفل الفني لطلاب مدرسة الخديجة يوسف الثانوية بنات والذى تضمن عرض لفقرات أغاني وطنية وردد المحافظ وطلاب المدرسة وجميع الحضور النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية لتعميق قيم الولاء والانتماء.

وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته - على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه قطاع التربية والتعليم على مستوى المحافظة لافتاً إلى ضرورة تهيئة المناخ المناسب لتنمية المواهب بين طلاب وطالبات المدارس وتسليط الضوء على ابداعاتهم من خلال تنظيم العديد من المسابقات والمعارض لعرض منتجاتهم المتنوعة وتسويقها موضحاً أننا نعمل على توفير المناخ التعليمي والتربوي السليم لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة في كافة القطاعات وبجميع المسابقات التي يتم تنظيمها مشيدًا بالأعمال والمشغولات اليدوية والمجسمات ومنتجات الألبان والمنتجات الزراعية المعروضة داخل المعرض وجودتها مطالبًا بضرورة تنظيم معارض لتلك المنتجات بمختلف المراكز والاحياء لبيع المنتجات وحث الطلاب والمعلمين على الإنتاج والتفاني في العمل .

وأشار المحافظ إلى أن هذه المعارض تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام المحافظة بالعمل على إحياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية التي تتميز بها المحافظة ودعم أصحاب تلك الحرف والسيدات وذوي الهمم من المستفيدات بالمشروعات المدرة للدخل التي يتم توزيعها بالمحافظة كالأفران المنزلية بمشتملاتها وماكينات الخياطة وأتوب القماش من خلال مساعدتهم في تسويق منتجاتهم وتوفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض المؤقتة والدائمة بالمجان في المحافظة لعرض منتجاتهم

أوضح اللواء عصام سعد إنه جاري تنفيذ أهداف التنمية الاقتصادية لقرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومعرفة المقومات الاقتصادية للقرى واختيار أنسب المشروعات والحرف التراثية التي يمكن تنفيذها في كل قرية بناءًا على المميزات والسمات الموجودة في كل قرية وما تتميز به سواء حرف أو منتجات أو زراعة حتي يمكن تحديد الصناعات التي تتناسب مع طبيعة المكان وتقديم خدمات التمويل للمشروعات سواء القائمة منها أو مشروعات جديدة بما يسهم في استدامة النشاط مع تدريب سكان القرى على الحرف المطلوبة لتعظيم الاستفادة من تلك المميزات بالقرى وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وجعلها قرى منتجة.

IMG-20220323-WA0027

IMG-20220323-WA0028

IMG-20220323-WA0025

IMG-20220323-WA0026

IMG-20220323-WA0023

IMG-20220323-WA0024

IMG-20220323-WA0022

IMG-20220323-WA0021