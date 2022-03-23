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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب السعودي يعلن إقالة مدربه شاموسكا

شاموسكا
شاموسكا

أعلن نادي الشباب السعودي، اليوم الأربعاء، إقالة البرازيلي بريكليس شاموسكا من تدريب الفريق.

نادي الشباب نشر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:" قررت إدارة نادي الشباب إنهاء عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد بريكليس شاموسكا."

واختتم: بدورها قدمت إدارة النادي شكرها للسيد شاموسكا على ما قدمه خلال الفترة الماضية ومتمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة."

وتولى شاموسكا تدريب فريق الشباب صيف عام 2021 بعد تجربة ناجحة مع فريق الفيصلي السعودي.

وقاد شاموسكا فريق الشباب في 27 مباراة بمختلف المسابقات، قادهم فيها لتحقيق الانتصار في 15 مباراة، والتعادل في 8، والخسارة في 4 لقاءات.

ويحتل فريق الشباب المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 47 نقطة.

الدوري السعودي الشباب السعودي شاموسكا فريق الشباب بريكليس شاموسكا

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