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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة نادية الجندي

نادية الجندي
نادية الجندي

يصادف اليوم ٢٤ مارس عيد ميلاد الفنانة القديرة نادية الجندي والتي أتمت عامها ال ٧٤ ورغم ذلك لازالت تحافظ على أناقتها ومظهرها الجذاب.

تحرص نادية الجندي دائما على مشاركة متابعيها و جمهورها عبر صفحاتها الشخصية على وسائل التواصل الأجتماعي، بالصور و الفيديوهات التي كشفت عن ذوقها الرفيع في إختيار الإطلالات.

تعتبر نادية الجندي من أكثر النجمات اللاتي تهتم بأتباع احدث صيحات الموضة و اختيار ما يتناسب معها كما تعتمد على فساتين السهرة ذات الأقمشة القيمة و التي تبرز رشاقتها أيضا.
تفضل نادية الجندي التنوع و التجديد وعدم التكرار، بالإضافة إلي ذلك تقوم بتنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات القيمة التي تزيد من جاذبيتها وتمنحها مظهرا مميزا.

كما تعتمد  نادية الجندي على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي المتناسقة مع لون بشرتها و تبرز جمالها.

يذكر أن شاركت نادية في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.
"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

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