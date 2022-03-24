أمريكا وبريطانيا ترسلان أسلحة جديدة إلى أوكرانيا

تستعد أوكرانيا لاستلام مزيد من الأسلحة الأمريكية والبريطانية، وسط استمرار المعارك ضد الجيش الروسي.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، يوم الأربعاء، إن أول شحنة من حزمة أسلحة جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، أقرها الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، سيبدأ نقلها من الولايات المتحدة خلال يوم أو نحو ذلك.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن وصول هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، لن يستغرق وقتا طويلا، بحسب وكالة ”رويترز“.

ولم يحدد المسؤول الذي تحدث إلى الصحفيين بشرط عدم الكشف عن اسمه، أنظمة الأسلحة التي ستشملها الشحنات الأولى، لكنه قال إن الأولوية ستكون لأنواع الأسلحة الدفاعية التي تستخدمها القوات الأوكرانية بالفعل.

وأضاف المسؤول: ”نقوم بالفعل بتجميع المخزونات في الولايات المتحدة ونستعد لشحنها إلى هناك“.

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي، ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف في الأسلحة الفتاكة الدفاعية التي قررت لندن تزويد كييف بها منذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل شهر.

وعشية قمتي حلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع المقررتين في بروكسل، الخميس، قال جونسون إنه على الرغم من المقاومة ”الشجاعة فوق العادة“ التي برهن عنها الأوكرانيون ”فلا يمكننا ولن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح للروس بتحويل المدن الأوكرانية إلى رماد“.

وسبق لبريطانيا أن زودت أوكرانيا بأربعة آلاف صاروخ مضاد للدبابات، من بينها خصوصا صواريخ من نوعي ”إن لاو“ و“جافلين“، بالإضافة إلى صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف من نوع ”ستارتريك“.

وبذلك يرتفع إلى أكثر من 10 آلاف عدد الصواريخ التي حصلت أو ستحصل عليها كييف من لندن منذ بدأ الجيش الروسي غزوه لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأضاف جونسون -بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس- أن ”المملكة المتحدة ستعمل مع حلفائها لزيادة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا وتعزيز دفاعاتها في الوقت الذي تقلب فيه مسار هذه المعركة“.