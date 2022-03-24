10 جنيهات انخفاضا في سعر جرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

شهد سعر الذهب اليوم في مصر للبيع تغيراً جديداً، حيث انخفض سعر الذهب اليوم في مصر للبيع خلال تعاملات اليوم، الخميس 24 مارس 2022، وتراجع سعر الذهب اليوم في مصر للبيع بقيمة 10 جنيهات، على خلفية انخفاض الذهب في البورصات العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر للشراء

وانخفض سعر الذهب اليوم في مصر للشراء إلى مستويات 990 جنيها للجرام لـ عيار 21، وانخفض أيضا سعر الذهب اليوم في مصر للشراء إلى 850 جنيها لـ عيار 18، ليشهد سعر الذهب اليوم في مصر للشراء تراجعا جديدا بشكل عام على مستوى جميع الأعيرة.

سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء عيار 21

وأصبح سؤال سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء عيار 21 خلال الساعات الأخيرة، محور محرك البحث، ويجيب موقع “صدى البلد” عن سؤال سعر الذهب اليوم فى مصر للبيع والشراء عيار 21 بحسب آخر تحديث، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 990 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 وجميع الأعيرة

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 وجميع الأعيرة خلال تعاملات اليوم الخميس 24-3-2022، حيث سجل سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 وجميع الأعيرة الآتي:

سعر بيع الذهب اليوم

وصل سعر بيع الذهب اليوم جرام عيار 24 إلى 1.127 جنيه، فيما سجل سعر بيع الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 990 جنيهًا، ووصل سعر بيع الذهب اليوم من عيار 18 إلى 850 جنيها، وسجل سعر بيع الذهب اليوم من عيار 14 نحو 653 جنيهًا للجرام

أسعار الذهب اليوم بيع وشراء بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب اليوم بيع وشراء في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط أسعار الذهب اليوم بيع وشراء بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب كمصنعية فقط، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل أسعار الذهب اليوم بيع وشراء في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وتعد أخبار سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية، لذلك يهتم الكثيرون بـ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بشكل يومي بل لحظي.

وقال المهندس رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات سابقا، إن الذهب يتم تحديد سعره طبقا لمحورين أساسيين، الأول: سعر البورصة العالمية، والآخر: هو سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصري.