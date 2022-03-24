بمكياج جذاب.. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت هيدي كرم في الصورة بفستان أسود، واعتمدت مكياج جذاب ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كرم هو مسلسل لؤلؤ بطولة الفنانة مي عمر وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، واخراج محمد سامي.

كما شاركت هيدي كرم في مسلسل "فارس بلا جواز"، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، وهو من بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمد ثروت، سليمان عيد، أوس أوس، وطارق الإبياري، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.