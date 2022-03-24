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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد خطير.. موسكو تتوعد بالرد على طرد بولندا لدبلوماسيين روس

علم روسيا
علم روسيا

أعلنت موسكو، اليوم الخميس، أن قرار ​بولندا​ طرد دبلوماسيين روسيين يعتبر تصعيدًا خطيرًا في المنطقة، مؤكدة أنها سترد على هذا الإجراء.

 

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الخميس، إن "قرار ​بولندا​ طرد دبلوماسيين تصعيد خطير في المنطقة لا ينطلق من مصالحها القومية، بل ضمن إطار تعليمات حلف شمال الأطلسي (​الناتو​)، القائمة صراحة على كراهية ​روسيا​ والتي أصبحت في مرتبة السياسات الرسمية"، لافتة إلى أن "موسكو سترد على طرد بولندا دبلوماسيين روسا".

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وكانت بولندا، أعلنت أمس الأربعاء، طرد 45 دبلوماسيًا روسيًا بتهمة التجسس، وذلك رغم تحذير موسكو من الانتقام إذا تم اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وقال وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، في تغريدة نشرها عبر "تويتر": "طردت البلاد 45 جاسوسًا روسيًا تظاهروا بأنهم دبلوماسيون"، مضيفًا: "نقوم بتفكيك شبكة الخدمات الخاصة الروسية في بلادنا".

من جانبها، ذكرت الخارجية البولندية أن هذا القرار يتخذ "بالتنسيق مع الحلفاء"، مؤكدةً أنه "لم يتم قطع العلاقات مع روسيا بالكامل".

وذكر المتحدث باسم الوزير المكلف بالتنسيق بين الأجهزة الخاصة في بولندا، ستانيسلاف جارين، أن "وكالة الأمن الداخلي سلمت إلى وزارة الخارجية البولندية تلك القائمة، وهي تضم أسماء عناصر في أجهزة ​الاستخبارات الروسية​ وأشخاص يتعاونون معها".

ولفت إلى أن "وكالة الأمن الداخلي طالبت وزارة الخارجية بترحيل هؤلاء الدبلوماسيين الروس فورا من أراضي البلاد".

من جانبه، أكد السفير الروسي لدى بولندا، سيرجي أندرييف، عملية الطرد. وقال للصحفيين إن الأفراد المعنيين مُنحوا مهلة 5 أيام لمغادرة بولندا.

وقال أندرييف إنه: "لا صحة لهذا النوع من الاتهامات"، مضيفا أن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية.

وأشار إلى أن: "العلاقات الدبلوماسية الثنائية مازالت قائمة.. السفارات باقية والسفراء باقون".

ويأتي ذلك رغم تحذير وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، من الرد بقوة إذا طُرد دبلوماسيوها من بولندا.

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